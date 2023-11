Siloviti izraelski napadi tik pred začasno prekinitvijo ognja

V nadaljevanju preberite:

Začetek štiridnevne humanitarne prekinitve ognja, ki bi na območju Gaze morala v veljavo stopiti danes zjutraj, je bil v zadnjem trenutku zaradi »urejanja tehničnih podrobnosti« med izraelskimi oblastimi in palestinskim gibanjem Hamas – zaključevanje spiska imen izraelskih talcev (50) in palestinskih zapornikov (150), katerih izmenjava je del dogovora o prekinitvi ognja – prestavljen za najmanj štiriindvajset ur. Ta čas so izraelske sile izkoristile za strahovito bombardiranje tako severnega kot južnega dela palestinske enklave. Jutri naj bi Hamas izpustil prvih trinajst izraelskih talk.