Silovito izraelsko bombardiranje ponoči pretresalo Gazo

Silovito izraelsko bombardiranje je ponoči pretresalo Gazo, število žrtev narašča, poroča Al Džazira. Število žrtev je po »popolni blokadi« palestinske enklave preseglo 1500. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je palestinski napad označil za »zgodovinsko napako« in napovedal, da bo odziv Izraela na Hamasov napad spremenil Bližnji vzhod. Opozicijo je pozval k oblikovanju vlade narodne enotnosti. Izraelska vojska je po poročanju BBC Palestincem, ki zapuščajo Gazo, sprva svetovala, naj gredo v Egipt - prehod na meji z Egiptom in Gazo je običajno rešilna bilka za prebivalce Gaze -, a je kasneje javila, da je prehod zaprt. Razseljenih je že blizu 190.000 ljudi.

Izraelska vojska je na območje Gaze po lastnih navedbah zadela 200 tarč, povezanih z gibanjem Hamas in drugimi islamističnimi skupinami. Obenem naj bi jim uspelo ponovno nadzorovati celotno mejo z Gazo, prek katere so palestinski borci v soboto vdrli na ozemlje Izraela.

Izraelske zračne sile so sporočile, da je več deset bojnih letal ponoči napadlo območja soseske Rimal in kraja Han Junis. Pri tem naj bi uničili več tarč, vključno s centri za poveljevanje in nadzor, skladiščem orožja, ki naj bi bilo v mošeji, in domom domnevnega Hamasovega poveljnika.

Palestinci zapuščajo domove ... FOTO: Saleh Salem/Reuters

Tiskovni predstavnik vojske Ričard Heht je povedal še, da so v Izraelu in v okolici območja Gaze našli 1500 trupel Hamasovih pripadnikov. Še v ponedeljek je izraelska vojska sicer poročala o posamičnih spopadih s palestinskimi borci.

V Izraelu je bilo po zadnjih podatkih ubitih več kot 900 ljudi, vključno z 260 udeleženci glasbenega festivala. V odgovor Izrael izvaja obsežno letalsko in topniško obstreljevanje tarč v Gazi, kjer je po navedbah palestinskih oblasti doslej umrlo najmanj 687 ljudi.

Hamas je poleg tega med vpadom v Izrael zajel več kot 100 talcev in zagrozil, da bodo ubili po enega vsakič, ko bo Izrael izvedel letalski napad, ne da bi opozoril civiliste.

O razmerah danes tudi zunanji ministri EU

Ob stopnjevanju nasilja v Izraelu, kjer se po sobotnih napadih gibanja Hamas nadaljujejo spopadi in raketno obstreljevanje med izraelskimi silami in palestinskimi skrajneži, bodo o razmerah danes razpravljali zunanji ministri EU. Pred stopnjevanjem konflikta na širšo regijo je v ponedeljek zvečer posvaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Današnje zasedanje zunanjih ministrov EU je sklical visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Potekalo bo delno v fizični obliki v omanski prestolnici Maskat, kjer se mudi Borrell in več ministrov članic, in prek video povezave.

Zasedanja se bo udeležila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je v ponedeljek na družbenem omrežju X zapisala, da je prekinitev nasilja in umiritev razmer bistvenega pomena, da se prepreči razširitev konflikta na Zahodni Breg in širšo regijo. Zavzela se je tudi za nadaljnjo humanitarno in razvojno pomoč EU Palestincem.

Potem ko je skrajno palestinsko gibanje Hamas v soboto napadlo Izrael, je ta v ponedeljek uvedel popolno blokado območja Gaze in odredil mobilizacijo 300.000 rezervistov.

Izraelska vojska je v povračilo na območju Gaze iz zraka in s topništvom zadela več sto tarč, medtem ko so skrajneži nadaljevali raketiranje izraelskih mest. Število smrtnih žrtev na obeh straneh narašča in je preseglo 1500, ranjenih je več tisoč ljudi.

Palestinci pregledujejo uničenje po izraelskih zračnih napadih v soseski al-Rimal v mestu Gaza. FOTO: Mohammed Abed/Afp

Visoki uradnik ameriškega obrambnega ministrstva je v ponedeljek zvečer po poročanju AFP posvaril Hezbolah, naj ne sprejme »napačne odločitve« in odpre druge fronte proti Izraelu, potem ko je napadel izraelski vojašnici.