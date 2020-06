Silovito turško bombardiranje ciljev PKK na severu Iraka

Turško vojaško letalstvo je v noči z nedelje na ponedeljek v iraškem Kurdistanu bombardiralo 81 različnih ciljev, kjer naj bi se nahajali predstavniki Kurdske delavske stranke (PKK). Turške bombe so več ur padale na širokem območju severnega Iraka, med drugim v pogorju Kandil v bližini iranske meje in po gori Sindžar, od koder je pred genocidom samooklicane Islamske države poleti 2014 zbežalo prek 300.000 Jezidov.Iz Turčije so napovedi o večji vojaški operaciji proti kurdskim gverilcem, ki so si zatočišče pred turško vojsko na severu Iraka našli že sredi devetdesetih let, prihajale že nekaj časa. Majska manjša ...