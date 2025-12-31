Silvestrovo v predoru: tudi do šest ur dolge zamude na Eurostarju

Potniki vlakov Eurostar se pripravljajo na nadaljnje zamude in motnje zaradi izpada elektrike v predoru pod Rokavskim prelivom, ki je že v torek povzročil kaos na potovanjih za tisoče ljudi. Odprta je ostala le ena od dveh železniških prog v predoru, kar je potovanje otežilo tudi tistim, ki so želeli pobegniti za silvestrovo.

Zaradi izpada elektrike so imeli težave z nadzemnim napajanjem, pokvarjen vlak podjetja LeShuttle pa je tisti dan blokiral vse proge. Vsi vlaki iz Londona v Pariz, Amsterdam in Bruselj so bili odpovedani, poroča BBC. Zamude so nekaterim potnikom vožnjo podaljšale tudi za šest ur. Ponekod so na vlakih obtičali tudi čez noč.

Postaja St. Pancras v Londonu, ko je železniški promet Eurostar med Veliko Britanijo in celinsko Evropo ustavil. FOTO: Carlos Jasso/Afp

Eurostar je sporočil, da bodo danes izvajali vse storitve, vendar je opozoril, da še vedno lahko pride do zamud in odpovedi. Pozivajo k rednemu spremljanju posodobitev voznih redov. Eden od že odpovedanih prevozov je bil iz Londona v Pariz, ki naj bi odpeljal danes ob 17. uri.

Po navedbah BBC je prometni zastoji nastali tudi na cestnem delu predora v bližini terminala LeShuttle v Folkestonu, kjer so nekateri v svojih avtomobilih obtičali več kot tri ure brez dostopa do hrane in vode.

Tabla prihodov prikazuje informacije o odpovedanih vlakih. FOTO: Maja Smiejkowska/Reuters

Do torka opoldne je bilo odpovedanih vsaj dvanajst prevozov Eurostar med Združenim kraljestvom, Francijo, Belgijo in Nizozemsko. Železniško podjetje se je opravičilo in svojim potnikom zaradi težav ponudilo, da si brezplačno spremenijo pot ali pa prekličejo karto in dobijo vračilo denarja ali elektronski kupon.