Simbol povezovanja kot najšibkejši člen

Ob očitnih znakih, da se epidemiološke razmere v večini držav članic EU izboljšujejo, naraščajo pozivi k čimprejšnjemu odprtju meja. Evropska komisija je ta teden objavila smernice za postopno oživitev potovanj in turizma, v katerih je opozorila, da omejitev prostega pretoka ljudi in uvedba kontrol škodita enotnemu evropskemu trgu in funkcioniranju dobavnih verig.»Še bolj kot to škodita našemu evropskemu načinu življenja v Uniji, kjer lahko državljani kot delavci, študenti, sorodniki ali turisti prosto prečkajo meje,« je komisija zapisala v izjavi, v kateri je pozvala k ponovni vzpostavitvi tega »glavnega dosežka ...