Simbolni udarec evropski skrajni desnici

Madžarska je v zadnjih 16 letih postala referenčna točka evropske suverenistične desnice in prek financiranja medijev, mislišč in izobraževalnih institucij tudi njen mecen. Viktor Orbán je predvsem po migrantski krizi leta 2015 postal vzor radikalno desnim politikom po Evropi in zunaj nje, ki so ga v predvolilni kampanji tudi javno podprli. Njegov poraz je tako, vsaj simbolično, tudi zaušnica njegovim iliberalnim somišljenikom.

Vodje strank, ki v evropskem parlamentu skupaj s poraženim Fideszom sestavljajo politično skupino Patrioti, niso skrivali razočaranja nad voljo volivcev. »Madžarska je bila edina država v Evropi, ki je bila varna pred islamistično invazijo. Poraz Viktorja Orbána jo postavlja v nevarnost,« je na omrežju x zapisal vodja španske radikalne desnice Vox Santiago Abascal in dodal, da dolgoletni premier pušča globoko sled v vseh patriotskih silah Evrope. »Treba je nadaljevati boj za suverenost, svobodo in blaginjo narodov,« je dodal.

Predsednik francoskega Nacionalnega zbora Jordan Bardella je v odzivu poudaril, da Orbánovo priznanje poraza kaže na neutemeljenost kritik evropskih institucij na račun madžarske demokracije.

Odhajajočega premiera je označil za »velikega patriota«, ki je krepil družinsko politiko in spodbujal rodnost ter branil meje pred migracijskimi tokovi, pri tem pa izrazil upanje, da bo njegov naslednik vladal v interesu države in njenega prebivalstva.

Bolj redkobesedno je dogajanje komentiral še en vplivni član Patriotov, podpredsednik italijanske vlade in prvi obraz skrajno desne Lige Matteo Salvini, ki je za medije dejal, da v demokraciji eden izgubi, drugi zmaga. Manj skopo pa se je na izide že v nedeljo odzvala italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je v kampanji prav tako podprla stranko Fidesz. »Zahvaljujem se prijatelju Viktorju Orbánu za intenzivno sodelovanje v preteklih letih in prepričana sem, da bo tudi iz opozicije še naprej služil svoji državi,« je zapisala in Pétru Magyarju zaželela uspešno delo.

V odzivu na omrežju x se je Orbánu zahvalila tudi sopredsednica Alternative za Nemčijo (AfD). »Dosežki za njegovo domovino in zasluge za Evropo nam ostajajo spodbuda, da se še naprej bojujemo za celino suverenih narodov. Še naprej se močno zavzemamo za zaščito pred nezakonito migracijo in bruseljskim patroniziranjem,« je zapisala Alice Weidel.

Orbánov slovaški zaveznik in premier Robert Fico pa je Magyjaru čestital za zmago ter napovedal nadaljevanje tesnega sodelovanja med državama. Poudaril je, da cilji slovaške vlade ostajajo nespremenjeni, med njimi krepitev dvostranskih odnosov, zaščita pravic narodnih manjšin ter oživitev sodelovanja v Višegrajski skupini. Poudaril je tudi pomen usklajenega delovanja v energetiki in interes za ponovno vzpostavitev delovanja naftovoda Družba.

Praznina po porazu

Poraz neuradnega vodje evropske skrajne desnice ima po mnenju politologa Casa Muddeja močno simbolno vrednost.

»Orbán je – za zdaj – odšel. In čeprav obstajajo številni drugi skrajno desni politiki, denimo Giorgia Meloni, ter disruptivni politiki, kot je Robert Fico, nihče nima namena, moči ali virov, da bi zapolnil praznino, ki jo ustvarja Orbánov poraz,« je komentiral za The Guardian. »In prav to je razlog za sedanje zadovoljstvo.«

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

