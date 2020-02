Simptom virusa je tudi nakupovalna mrzlica

Po poročanju časopisa Corriere della Sera v Italiji že drastično primanjkuje zlasti rokavic iz lateksa in razkužil za roke, vendar so številne trgovine ostale tudi brez osnovnih živil., Slovenka, ki prebiva v Milanu, je za Delo povedala, da so police trgovin v mestu že od včeraj prazne. »Ni riža, moke, vode, testenin, jajc…«, v trgovinah pa se ne da dobiti več niti zaščitnih mask, je dejala, oziroma se te »preprodajajo po ekstremno visokih cenah«.Tina Mencej še poroča, da je občutiti panično vzdušje, čeprav oblasti in mediji mirijo ljudi. Telefonske številke za nujno zdravsteno pomoč so zaradi navala klicev praktično nedelujoče. Kljub temu da se ne čuti ogrožene, je včeraj nakupila manjšo zalogo osnovnih živil.Ne le v najhuje prizadetih mestih, po vsej severni Italiji prebivalci v strahu pred virusom in karantenskimi ukrepi panično nakupujejo zaloge. Po družbenih medijih so zaokrožili posnetki praznih trgovinskih polic in trum, ki v dolgih vrstah čakajo pred nabito polnimi supermarketi. Vodilna veriga supermarketov Esselunga je sicer danes ljudi pozvala, naj se umirijo, saj naj bi bile zaloge živil zadostne.Nakupovalna mrzlica pa se je ognila borzam. Indeks milanske borze kaže že 4,5 odstotni padec italjanskih delnic. Zlasti hudo je virus prizadel nogometni klub Juventus, čigar vrednost je padla za 10 odstotkov.Izbruh koronavirusa sars-cov-2 v Italiji, kjer je okuženih že 152 ljudi, je med prebivalstvom povzročil val panike. V Lombardiji, kjer je v bolnici umrla že četrta žrtev virusa v Italiji, vlada izredno stanje. Enajst mest je zaprtih v karanteno, prihodi vanje in izhodi iz njih so prepovedani. Izobraževalne ustanove in številna podjetja širom severne Italije so ostala zaprta ali pa spodbujajo zaposlene, naj delajo od doma. Vsi javni dogodki so odpovedani, kljub temu pa javni prevoz deluje nemoteno.