Sin bančnika že umaknil svojo kolekcijo porschejev

Madžarska je začela čistko orbanistov. Policija je uvedla preiskavo zaradi domnevne zlorabe sredstev, potem ko so se pojavile informacije, da naj bi oligarhi, povezani z nekdanjo oblastjo, pospešeno prenašali premoženje v tujino. Po ocenah naj bi šlo za skoraj tri milijarde evrov.

Péter Magyar, ki je na aprilskih volitvah prepričljivo zmagal, je napovedal, da bo nova oblast poskušala povrniti nezakonito pridobljeno premoženje oligarhov, povezanih z dosedanjo oblastjo. Glavno vlogo naj bi pri tem igrala nova nacionalna pisarna za vračanje in zaščito premoženja.

Madžarski preiskovalni novinar Szabolcs Panyi je opozoril, da ključni oligarhi in njihovi ljudje »pospešeno umikajo premoženje«, saj se bojijo, da bi ga nova oblast lahko zamrznila ali zaplenila, so poročali za portal Euobserver. Po njegovih informacijah so nekateri poslovneži že prenesli ali investirali več sto milijard forintov v države, kot so Savdska Arabija, Združeni arabski emirati ter azijska finančna središča, kot sta Hongkong in Singapur.

Iz podjetja V-Híd Vagyonkezelő, ki upravlja premoženje oligarha Lőrinca Mészárosa, je bilo konec marca na njegov zasebni račun prenesenih 3,39 milijarde forintov, čeprav takrat formalno ni bil več solastnik podjetja. Okoliščine prenosa ostajajo nepojasnjene.

Mészáros, nekdanji plinoinštalater in Orbánov dolgoletni zaveznik, je po letu 2010 s pomočjo državnih poslov postal najbogatejši Madžar. Po ocenah revije Forbes njegovo premoženje presega štiri milijarde evrov. Na obsežne finančne premike kažejo tudi zadnji podatki iz podjetij. Po poročanju tednika Magyar Hang je bilo nekaj dni po volitvah 4,4 milijarde forintov prenesenih iz podjetja Envirotis Holding v zasebni sklad Status Next, ki je prav tako v Mészárosevi lasti. Čeprav naj bi šlo formalno za izplačilo dividend, je moralo podjetje za to najprej pretvoriti velik del premoženja v denar, saj je imelo ob koncu lanskega leta na računu le manjši del sredstev.

György Matolcsy, nekdanji šef centralne banke. FOTO: Reuters

Po volilnem porazu stranke Fidesz naj bi se iznos kapitala še pospešil. Po poročanju Guardiana naj bi člani Orbánovega ožjega kroga prenašali premoženje v države Bližnjega vzhoda, med drugim v Združene arabske emirate. Po teh informacijah naj bi zasebna letala z Dunaja neprekinjeno prevažala premoženje, ustvarjeno v letih Orbánove vladavine.

Prvi znaki selitve kapitala so se pojavili pred volitvami. Za madžarski portal 444 so poročali, da je Ádám Matolcsy, sin nekdanjega guvernerja centralne banke Györgyja Matolcsyja, svoje premično premoženje, med drugim zbirko avtomobilov porsche 911 targa, v zabojnikih pošiljal v Dubaj, kamor se je tudi sam že preselil.

Matolcsy mlajši je bil v preteklosti v središču škandala, povezanega z madžarsko centralno banko (MNB), kjer je iz fundacij, ustanovljenih pod vodstvom njegovega očeta, v spornih naložbah in domnevno preplačanih poslih izginilo na stotine milijard forintov.

Od kod mladeniču denar?

Uspeh mladega poslovneža so podprla predvsem javna sredstva. Eno od svojih podjetij, proizvajalca pohištva Balaton bútor, je kupil s posojilom banke NHB. Posojilo je v okviru programa za podporo madžarskim malim podjetjem dejansko zagotovila madžarska centralna banka.

Banka NHB je v lasti bratranca predsednika centralne banke Tamása Szemereyja. Podjetja mlajšega Matolcsyja so imela odprte račune pri tej banki, vendar so jih zaprla in odprla pri drugi banki le dan pred razkritjem težav NHB, ko je centralna banka omejila izplačila komitentom. NHB je pozneje bankrotirala.

Podjetje Balaton bútor je kmalu zatem pridobilo donosne javne razpise. Opremljalo je novi kampus univerze in prostore sodne palače. Za projekt »pametne pisarne« je prejelo 500 milijonov forintov iz evropskih sredstev, še 92 milijonov forintov pa za projekt »krepitve zmogljivosti«.

Ádám Matolcsy je bil tudi lastnik podjetja New Wave Media, ki je izdajalo novičarski portal origo.hu. Ugledna in priljubljena spletna stran se je v času njegovega lastništva preoblikovala v provladni propagandni medij.

New Wave Media je izdajal tudi portal vs.hu, ki danes ne deluje več. Ta portal so finančno podpirale fundacije centralne banke, torej je banka, ki jo je vodil oče, financirala medij v sinovi lasti.

Ko so novinarji Györgyja Matolcsyja vprašali, kako je mogoče, da so vsi člani njegove družine, vključno z bratrancem, sinovi ter nekdanjo in sedanjo ženo, poslovno uspešni in obogatijo s projekti, financiranimi iz javnega denarja, je odgovoril, da »nikomur ne bi smeli odvzeti možnosti, da pomaga pri razvoju Madžarske«, ter da zgolj sorodstvene vezi nikomur ne zagotavljajo poslovnih priložnosti ali evropskih sredstev.

Ádám Matolcsy je pred tem izjavil, da »zmaga na javnih razpisih ni darilo«, saj je treba izpolnjevati stroge pogoje.