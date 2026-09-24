Sin ustanovitelja italijanske Lige za skoraj šest let v zapor

Riccarda Bossija, najstarejšega sina ustanovitelja stranke Liga, skrajnodesničarskega populista Umberta Bossija, so včeraj aretirali v Bustu Arsiziu v pokrajini Varese, poroča Ansa. Na podlagi odločbe o združitvi kazni mora prestati skupno pet let in devet mesecev zapora.

Odločbo, ki jo je podpisal tožilec Carlo Nocerino, so izvršili karabinjerji. Bossija so prijeli na njegovem domu in ga odpeljali v zapor v Bustu Arsiziu.

Obsodbe se nanašajo na dejanja iz let 2011 in 2020: poneverbo, goljufijo in neupravičeno prejemanje italijanskega državljanskega dohodka. V skupno kazen ni bila vključena enoletna in štirimesečna zaporna kazen zaradi trpinčenja matere.

Umberto Bossi je sicer umrl marca, star 84 let. Njegova kariera je bila tesno povezana z vzponom nekdanjega italijanskega premiera Silvia Berlusconija.

V 80. letih prejšnjega stoletja je v Lombardiji ustanovil avtonomistično gibanje Lombardijska liga. To se je preoblikovalo v Severno ligo (Lega Nord), ki se je zavzemala, da bi se bogati sever Italije – območje, ki ga je poimenoval Republika Padania – odcepil od revnejšega juga. Kasneje se je stranka preimenovala v Ligo, ki je trenutno del italijanske vladajoče koalicije.