Sin ustanovitelja modne verige Mango aretiran zaradi umora očeta

Jonathan Andic, 45-letni sin milijarderja in ustanovitelja modne znamke Mango Isaka Andica, ki je pred poldrugim letom umrl pri padcu s pečine blizu Barcelone, je bil aretiran zaradi suma umora očeta, poroča britanski časnik Independent. Tedaj 71-letni Isak Andic je umrl decembra 2024 med pohodom z družinskimi člani blizu jame Salnitre v masivu Montserrat blizu Barcelone. Aretacijo je potrdil tiskovni predstavnik katalonske regionalne policije Mossos d'Esquadra.

Španski mediji so decembra 2024 poročali, da je Isak Andic med pohodom v hribovju Montserrat padel v prepad. Kljub obsežni reševalni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter, je utrpel hude poškodbe in umrl na kraju nesreče.

Družina Andic je v torek podala izjavo, v kateri je zapisala: »Jonathan Andic se je pojavil pred sodiščem v zvezi z nesrečo, ki se je zgodila 14. decembra 2024. Trenutno ne moremo dodati več, ker je bila za primer izdana odredba o tajnosti. Naše sodelovanje je bilo in bo popolno.«

Isak Andic, v Turčiji rojeni poslovnež, ki je veljal za velikega tekmeca ustanovitelja Zare Amancia Ortege, je leta 1984 v Barceloni skupaj z bratom Nahmanom ustanovil blagovno znamko Mango. Veriga zdaj deluje v skoraj 3000 poslovalnicah v 120 državah. V času svoje smrti je bil neizvršni predsednik modne znamke, njegovo premoženje pa je bilo po podatkih ameriške poslovne revije Forbes ocenjeno na 4,5 milijarde dolarjev.

Isak Andic je umrl decembra 2024 pri padcu v prepad. FOTO: Arhiv Manga/AFP

Andic je prepoznavnost znamke dvignil tako, da je k sodelovanju povabil supermanekenke in znane osebnosti, kot so Kate Moss, Claudia Schiffer, Naomi Campbell in Kendall Jenner. Med njegovimi bližnjimi prijatelji je bila tudi španska kraljica Leticija, ki se je poslovnežu ob njegovi smrti poklonila.

Jonathan Andic je vedno zanikal kakršno koli odgovornost za očetovo smrt in dejal, da je oče med skupnim pohodom na priljubljeni turistični točki po nesreči padel. Prvotna preiskava smrti ustanovitelja Manga je bila zaključena januarja 2025, potem ko je sodnik dejal, da ni dokazov o nepravilnostih.

Vendar pa je bil primer pozneje ponovno odprt, policija pa je pregledala mobilni telefon Jonathana Andica ter njegovih sester Judith in Sarah Andic. Lani je družina Andic izjavila, da je prepričana o Jonathanovi nedolžnosti, potem ko je več lokalnih medijev poročalo, da je predmet preiskave.

Družina je zdaj v izjavi zapisala, da bo »tako kot doslej še naprej sodelovala s pristojnimi organi«. Poleg tega verjame, da bo postopek zaključen čim prej in da bo dokazal Jonathanovo nedolžnost.

Veriga Mango ima okoli 3000 poslovalnic v 120 državah sveta. FOTO: Lluis Gene/AFP

Jonathan Andic je bil po očetovi smrti imenovan za podpredsednika upravnega odbora in predsednika holdinga MNG, njegovi sestri Judith in Sarah pa sta bili imenovani za podpredsednici MNG. Predsednik upravnega odbora je postal glavni izvršni direktor Toni Ruiz, ki je tedaj dejal: »Njegov odhod pušča veliko praznino, a vsi smo na neki način njegova zapuščina in priče njegovih dosežkov. Od nas je odvisno, in to je najboljši poklon, ki ga lahko izkažemo Isaku, da zagotovimo, da bo Mango še naprej projekt, za katerega se je boril Isak in na katerega bomo ponosni.«