Sinice v Nemčiji množično umirajo zaradi bakterijske okužbe

V Nemčiji odsvetujejo množično zbiranje ptic ob krmilnicah. FOTO: Shutterstock

Bakterija Suttonella ornithocola ni neznanka

Bakterija ogroža predvsem plavčke, manjše iz družine sinic. FOTO: Gregor Bernard

Spremljali bodo širjenje okužbe

Okrog enajst tisoč ptic pevk, večinoma plavčkov iz družine sinic, so v zadnjih dveh tednih našli mrtvih v zahodnem delu osrednje Nemčije in nemška Zveza za varstvo narave (Naturschutzbund Deutschlands - NABU) ljubitelje ptic že poziva k ukrepanju. Prvi laboratorijski izvidi namreč kažejo na okužbo z bakterijo Suttonella ornithocola, ki se med pticami pevkami lahko hitro širi, posebno na krajih, kjer se zbirajo v večjem številu. Zato NABU priporoča, da ljudje krmilnice, v bližini katerih so našli dve ali več obolelih ali mrtvih ptic, umaknejo in tako poskrbijo za nekakšno »socialno distanciranje« preostalih ptic, da bi zmanjšali možnost prenosa okužbe.Omenjena bakterija ni nobena neznanka, saj je množične pogine ptic pevk povzročala že leta 1990 v Veliki Britaniji, v Nemčiji pa so okužbe nazadnje zaznali pred dvema letoma. Na ptice deluje podobno kot svet pretresajoči koronavirus v najhujših primerih na ljudi: okužene ptice postanejo apatične, dobijo vnetje pljuč in zato imajo težave z dihanjem, ne reagirajo na dogajanje okrog sebe, ne zanima jih hrana in kmalu zatem poginejo. Tokrat so v Nemčiji žrtve okužbe predvsem plavčki, manjša vrsta iz družine sinic, v posameznih primerih pa so našli tudi poginule velike sinice.Bakterija, ki mori ptice, sicer po pisanju NABU ni nevarna človeku ali domačim živalim, zato razloga za preplah ni. Pozivajo pa vse, ki najdejo poginule ptice, da izpolnijo posebni formular, da bodo strokovnjaki lahko spremljali širjenje okužbe in ustrezno ukrepali. Ljubitelji ptic pa poleg tega, da umaknejo krmilnice in napajalnike in s tem odpravijo žarišča okužbe, po priporočilih NABU lahko k okrevanju populacije prispevajo predvsem s tem, da na svojih vrtovih uredijo pticam prijazno okolje z avtohtonimi rastlinami in primernimi kotički za gnezdenje.