Sinoda v Rimu šele na pol poti

Papež Frančišek je včeraj v Vatikanu sklenil mesec dni dolgo zasedanje škofovske sinode, ki je del velikega, dolgoročnega projekta »sinode o sinodalnosti«. Udeleženci so skoraj soglasno sprejeli dokument, ki naj bo osnova za nadaljevanje sinode, končnih odgovorov pa niso dali. Papež je posvaril, da se je bistveno ukvarjati z reveži in trpečimi, ne s spremembami delovanja cerkvene organizacije. In vendar so bile v ospredju predvsem temeljne reforme.