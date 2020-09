Šinza Abeja bo predvidoma nasledil Jošihide Suga

Od leve proti desni: Fumio Kišida, Šinzo Abe, Jošihide Suga in Šigeru Išiba. FOTO: Eugene Hoshiko/AFP

Japonska vladajoča liberalno-demokratska stranka je danes za naslednika predsednika stranke in premiera, ki je konec avgusta odstopil zaradi zdravstvenih težav, izbrala vodjo njegovega kabineta. O njegovem imenovanju za novega japonskega premiera bo japonski parlament odločal v sredo.Poleg Suge, 71-letnega dolgoletnega svetovalca in tiskovnega predstavnika japonske vlade, sta se za Abejevega naslednika potegovala tudi nekdanji obrambni ministerin nekdanji zunanji minister, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Suga je prejel 377 od skupaj 534 glasov. Išiba, ki je priljubljen v javnosti, ne pa tudi v stranki, je prejel 68, Kišida, ki je dolgo veljal za potencialnega Abejevega naslednika, pa 89 glasov članov stranke. Ta se je odločila, da bodo o Abejevem nasledniku glasovali le poslanci parlamenta in po trije predstavniki iz vsake od 47 regij v državi. S tem so se želeli izogniti dolgotrajnim postopkom, poroča AFP. Abe sicer ni javno podprl nobenega kandidata.