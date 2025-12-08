Sirija je shodila, zdaj potrebuje pomoč

Država se leto po Asadovem padcu sočasno spoprijema s tragično preteklostjo in negotovo prihodnostjo.

Množica ljudi je v Damasku proslavila prvo obletnico padca režima Bašarja al Asada, ki je 8. decembra lani po dvanajst dni trajajoči ofenzivi koalicije uporniških milic zbežal v Rusijo. Štiriinpetdesetletna diktatura družine Asad se je končala. Sirija, porušena, uničena, izpraznjena, bankrotirana in kolektivno travmatizirana, je pod vodstvom sunitske milice Tahrir al Šam in njenega voditelja Ahmada al Šare, nekdanjega pripadnika Al Kaide, stopila na skrajno težko pot obnove, prežeto z bolečino, zamerami in željo po maščevanju. Za Sirijo je – kljub občutku osvoboditve, ki je med večino prebivalcev zavladal po zrušitvi sadistične diktature – težko leto. V vojni je bila ključna državna infrastruktura tako rekoč v celoti uničena. Obnova poteka (pre)počasi – tudi zato, ker so še do nedavnega ...