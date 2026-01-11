  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Ameriška vojska na 35 lokacijah in z 20 letali napadla Islamsko državo v Siriji

    Centralno poveljstvo, ki nadzoruje vojaške operacije ZDA na Bližnjem vzhodu, je sporočilo, da je šlo za povračilne ukrepe napada IS v Siriji 13. decembra.
    »Danes so napadi merili na IS po vsej Siriji, kot del našega neprekinjenega prizadevanja za izkoreninjenje islamskega terorizma proti našim vojakom, preprečevanje prihodnjih napadov in zaščito ameriških in partnerskih sil v regiji,« je na omrežju X objavilo Centralno poveljstvo. FOTO: Bakr Alkasem/AFP
    STA
    11. 1. 2026 | 07:32
    11. 1. 2026 | 07:35
    1:39
    A+A-

    ZDA so v soboto izvedle obsežne zračne napade na več ciljev Islamske države (IS) po vsej Siriji, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. V napadih na 35 lokacij je sodelovalo več kot 20 letal, poroča televizija CBS.

    Centralno poveljstvo, ki nadzoruje vojaške operacije ZDA na Bližnjem vzhodu, je sporočilo, da so bili napadi del operacije Hawkeye, ki je bila sprožena kot povračilni ukrep za teroristični napad IS v Siriji 13. decembra, v katerem sta umrla dva ameriška vojaka in civilni tolmač.

    »Danes so napadi merili na IS po vsej Siriji, kot del našega neprekinjenega prizadevanja za izkoreninjenje islamskega terorizma proti našim vojakom, preprečevanje prihodnjih napadov in zaščito ameriških in partnerskih sil v regiji,« je na omrežju X objavilo Centralno poveljstvo.

    Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je na družbenih omrežjih objavil, da ZDA ne bodo nikoli pozabile napadov in ne bodo popustile.

    ZDA so zardi smrti dveh vojakov in tolmača v Siriji že 19. decembra izvedle zračne napade na več kot 70 ciljev IS v Siriji.

    SirijaIslamska državaZDAnapad

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

