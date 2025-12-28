Sirski protesti proti novim oblastem terjali smrtne žrtve

Današnji spopadi med podporniki in nasprotniki sirske vlade so po navedbah aktivistov in varnostnih sil terjali več smrtnih žrtev. Povod za demonstracije, ki so se sprevrgle v nasilne spopade, je bil poziv vidnega alavitskega voditelja Ghazala Ghazala k pravici alavitske manjšine do samoodločbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V obalni provinci Latakija so bili po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice ubiti najmanj trije ljudje, poškodovanih pa je najmanj osem, potem ko so protivladne protestnike napadli privrženci oblasti in varnostnih sil.

Poleg Latakije, kjer večino prebivalstva predstavlja alavitska verska manjšina, so podobni protesti potekali tudi v provincah Tartus, Homs in Hama, je po navedbah dpa sporočil sirski observatorij, ki ima sedež v Združenem kraljestvu in se opira na mrežo aktivistov v Siriji.

Visoki predstavnik varnostnih sil je za izbruh nasilja obtožil privržence lani odstavljenega sirskega predsednika Bašarja al Asada, saj naj bi ti med protesti v Latakiji napadli varnostne sile.

Sirska državna tiskovna agencija SANA je poročala, da je bil eden od pripadnikov varnostnih sil ubit v streljanju, ki so ga sprožili »oboroženi ostanki prejšnjega režima« v Latakiji, ranjenih pa je bilo več ljudi, tudi civilistov.

Nove oblasti v Siriji od decembra lani po padcu režima nekdanjega predsednika Bašarja al Asada, ki je pripadal manjšinski skupnosti alavitov, večkrat izvajajo t. i. varnostne operacije proti domnevnim ostankom Asadovega režima.

Pri tem so se pogosto osredotočile na obalna območja na zahodu Sirije, kjer živi večje število alavitov. Marca je prišlo do pokola civilistov, pri čemer so oblasti obtožile oborožene podpornike Asada, da so nasilje sprožili z napadi na varnostne sile.