V Siriji v zasedi ubili dva ameriška vojaka in civilista, preiskava še poteka

V zasedi vojaka Islamske države v Siriji so v soboto umrli dva ameriška vojaka in ameriški civilist, sicer tolmač, je po navedbah BBC sporočila ameriška vojska.

Sirska tiskovna agencija SANA je sprva poročala, da je bilo v streljanju na sirsko-ameriški konvoj med skupno patruljo v bližini mesta Palmira, ki je bilo nekoč pod nadzorom skrajne skupine Islamska država, »ranjenih več pripadnikov ameriških sil in dva pripadnika sirskih varnostnih sil«. Po streljanju so ameriški helikopterji ranjene vojake evakuirali v vojaško oporišče Al-Tanf blizu sirske meje z Jordanijo in Irakom.

Pentagon je potrdil, da so življenje izgubile tri osebe, napadalca pa so med akcijo identificirali in ubili. Imena mrtvih ne bodo razkrili, dokler ne obvestijo njihovih družin.

Ameriški minister za obrambo Pete Hegseth je dejal: »Naj vsi vedo: če se spravite na Američane kjerkoli na svetu, boste celo, kratko in tesnobno življenje preživeli vedoč, da vas bodo Združene države lovile, našle in ubile brez milosti.«

Predstavnik Pentagona Sean Parnell je na družbenem omrežju X zapisal, da preiskava dogodka še poteka.

Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Združenem kraljestvu je obisk ameriške delegacije v Palmiri »del ameriške strategije za širitev svoje prisotnosti v Siriji«, poroča AFP.

Skupina Islamska država je nadzorovala regijo Palmira, preden jo je leta 2019 v Siriji premagala mednarodna koalicija. Kljub porazu njeni borci še naprej izvajajo občasne napade.