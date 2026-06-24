Zaradi širjenja mesojede bakterije v Sredozemlju zaprtih več plaž

Z začetkom poletne turistične sezone se evropske obale znova polnijo, a letošnje počitnice ob Sredozemlju spremljajo tudi vse bolj resna zdravstvena opozorila. V Španiji so morali zaradi širjenja bakterij že zapreti več plaž, poroča portal Euronews, opozorila pa prihajajo tudi z drugih delov evropske obale, kjer se z naraščanjem temperatur morja in turističnim pritiskom pogosteje pojavljajo zdravstvena tveganja.

V središču skrbi je bakterija Vibrio, v javnosti pogosto imenovana »mesojeda bakterija«. Gre za mikroorganizem, ki naravno živi v morski in brakični vodi, zlasti tam, kjer se reke izlivajo v morje. Po podatkih Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), ki jih povzema portal, se Vibrio lahko nahaja tudi v morski hrani, okužbe pa nastanejo z uživanjem surovih morskih sadežev ali ob stiku odprtih ran z vodo.

Med najpomembnejšimi vrstami v Evropi so Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus in nekatere različice Vibrio cholerae. EFSA opozarja, da lahko okužbe segajo od prebavnih težav do hudih, celo smrtno nevarnih stanj.

Kot navaja Euronews, gre za bližnjega sorodnika bakterije, ki povzroča kolero. V hujših primerih lahko pride do hitrega propadanja tkiva okoli rane, bakterija pa lahko vstopi tudi v krvni obtok in povzroči sepso. V nekaterih primerih je potrebna celo amputacija prizadetega uda.

Strokovnjaki: to ni več prihodnost, ampak sedanjost

»Bakterije niso zgodba, so sporočilo; zgodba je morje, ki je vrženo iz ravnotežja zaradi vročine in onesnaženja,« je za Euronews opozoril Hatim Aznague, analitik Zveze za sredozemske projekte, podnebne ukrepe in energetsko odpornost.

Po njegovih besedah Sredozemlje ni zgolj žrtev podnebnih sprememb, temveč njihova napoved. Gre za eno najhitreje segrevajočih se morij na svetu, kjer višje temperature vode, onesnaženje in nižja slanost v obalnih območjih ustvarjajo idealne pogoje za širjenje patogenov.

»Topla voda, zlasti tam, kjer je manj slana, postaja bolj ugodna za patogene bakterije,« je poudaril Aznague v izjavi, ki jo povzema Euronews.

Tudi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) opozarja na povečano tveganje okužb z Vibrio v poletnih mesecih, še posebej med vročinskimi valovi in v plitvih obalnih vodah.

Zaprte plaže in udarec za turizem

Širjenje bakterij ima tudi neposredne gospodarske posledice.»Pri nas obala ni del gospodarstva, obala je gospodarstvo,« opozarja Aznague.

Zapiranje plaž ali zdravstvena opozorila v vrhuncu sezone neposredno prizadenejo turizem, ki je ena ključnih gospodarskih dejavnosti v Sredozemlju – najbolj obiskani turistični regiji na svetu. Hoteli, restavracije in lokalna gospodarstva so močno odvisni od stabilnosti obale, ki pa jo zdaj vse pogosteje prekinjajo biološki pojavi, povezani s segrevanjem morja.

EFSA ob tem opozarja še, da se zaradi podnebnih sprememb in ekstremnih vremenskih pojavov območja tveganja širijo, dodatno skrb pa povzroča tudi pojav protimikrobne odpornosti pri nekaterih sevih bakterij.

Sredozemlje kot opozorilo Evropi

Strokovnjaki poudarjajo, da Sredozemlje deluje kot nekakšen termometer globalnega segrevanja in hkrati kot opozorilo, kaj bi se lahko v prihodnje dogajalo tudi drugod.

»Ni sprejemljivo sklepati kompromisov pri zdravju ali podnebju,« še poudarja Aznague in dodaja, da je rešitev v večjem sodelovanju in usklajenih ukrepih držav, ki si delijo to morje.