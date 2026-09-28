Širjenje in združevanje polja konflikta na Afriškem rogu

Pred tednom dni so v zvezni državi Tigraj na severu Etiopije po skoraj štirih letih zatišja, ki je sledilo mirovnemu sporazumu, s katerim se je končala ena najbolj brutalnih vojn našega časa, znova izbruhnili spopadi med Osvobodilno fronto tigrajskega ljudstva (TPLF) in vladnimi silami. Etiopija je na pragu nove vojne. Konflikt ima tudi regionalne razsežnosti.

Kaj točno se dogaja na severu Etiopije?

Na začetku prejšnjega tedna so v zvezni državi Tigraj po štirih letih sorazmernega zatišja spet izbruhnili spopadi med Osvobodilno fronto tigrajskega ljudstva (TPLF) in vladno vojsko. Vnemajo se na različnih krajih, najhujši pa so ob meji z zveznima državama Afar in Amhara. Velik del Tigraja je – tako kot v vojni med letoma 2020 in 2022, ki se v resnici ni nikoli končala – že več dni odrezan od sveta. Prekinjene so spletne in telefonske povezave. Oblasti iz Adis Abebe kopičijo sile, nasproti pa jim stoji koalicija sedmih, pogojno rečeno, uporniških skupin. Kajti TPLF nikakor ni mogoče razumeti kot uporniško skupino, ampak kot samostojno vojsko, ki je kot politična sila Etiopiji vladala skoraj tri desetletja. Potem ko je leta 2018 prevzel oblast Abi Ahmed, ki je leto kasneje zaradi mirovnega sporazuma s sosednjo Eritrejo prejel Nobelovo nagrado za mir, je bila Osvobodilna fronta tigrajskega ljudstva potisnjena na obrobje (Tigrajci sicer tvorijo le šest odstotkov etiopskega prebivalstva), kar je bil pomemben razlog za izbruh vojne pred šestimi leti. In je tudi danes.