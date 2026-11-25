Po Evropi se povečuje število primerov visoko patogene aviarne influence (ptičje gripe), tako pri divjih pticah kot pri perutnini, opozarjajo na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov.

Novembra sta doslej največ primerov ptičje gripe prijavili Nemčija in Nizozemska, tako pri divjih pticah kot pri perutnini in pticah v ujetništvu. Bolezen se po pojasnilih uprave pojavlja predvsem v državah severne in zahodne Evrope. Od sosednjih držav so bili od oktobra primeri bolezni potrjeni tudi v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. V Sloveniji so visoko patogeno aviarno influenco nazadnje potrdili marca, a to po opozorilih uprave ne pomeni, da bolezen ni prisotna v populaciji divjih ptic.

Divje ptice, prenašalke bolezni

Dokazano je namreč, da so lahko divje ptice – predvsem vodne – okužene in prenašajo virus, ne da bi poginile ali kazale znake bolezni. »Zato je še posebej pomembno, da rejci dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe in s tem zmanjšajo tveganje za prenos bolezni na perutnino ali ptice v ujetništvu,« so poudarili v sporočilu za javnost. Med ključnimi ukrepi so našteli nadzor dostopa do gospodarstva, zagotavljanje učinkovitega čiščenja in razkuževanja, preprečevanje stika z divjimi pticami ter ločene nastanitve različnih vrst perutnine.

Dokazano je, da so lahko divje ptice – predvsem vodne – okužene in prenašajo virus, ne da bi poginile ali kazale znake bolezni. FOTO: Mavric Pivk

Rejce so pozivali, da pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in takoj obvestijo veterinarja. Na pojav ptičje gripe po njihovih besedah lahko posumijo ob zmanjšanju porabe krme in vode za več kot pet odstotkov, padcu nesnosti za več kot pet odstotkov, povišanem poginu za več kot trikrat od običajnega dnevnega pogina ter bolezenskih znakih, kot so ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno obarvani iztrebki, tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje.

Poleg tega živali težko stojijo ali imajo spuščene peruti. »Ker se bolezen lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, naj se sprehajalci izogibajo vodnim površinam, na katerih se nahajajo vodne ptice, in jih ne krmijo. Če opazijo poginjene vodne ptice, ujede ali večje število poginjenih drugih vrst ptic na isti lokaciji, naj pokličejo številko 112,« so še poudarili v sporočilu.