Sirski Kurdi se znova borijo za preživetje

Čeprav velja 20-dnevna prekinitev ognja med sirskimi vladnimi silami in zdaj le še kurdskimi Sirskimi demokratičnimi silami (SDF), na severu Sirije vladajo izredne razmere. Sirske vladne sile so – s pomočjo lokalnih arabskih sunitskih milic – obkolile tako Hasako kot Kobani, mesto heroj, ki je v letih 2014 in 2015 preživelo silovito ofenzivo samooklicane Islamske države. V zadnjih dveh tednih je v provincah Raka in Deir al Zor, nad katerima so prevzele nadzor vladne sile, odšlo od doma najmanj 134.000 Kurdov. Ti se – ta zgodba je bila, žal, napisana vnaprej – upravičeno počutijo izdane, pozabljene in zavržene. ​