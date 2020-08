Sisijeva megalomanija v času strahovite krize

Štirideset kilometrov vzhodno od Kaira, na strateški točki med Nilom in Sueškim prekopom, pospešeno raste nova egiptovska prestolnica, ki še nima imena – uradno je oklicana »za egiptovsko upravno prestolnico«. Gre za osebni projekt novega egiptovskega faraona, predsednika in feldmaršala Abdela Fataha al Sisija, ki je z vojaškim državnim udarom julija 2013 prevzel oblast v državi, razbil ostanke arabske pomladi, zaprl aktiviste in politične nasprotnike, pohodil človekove pravice in vzpostavil novo različico diktature.Največja mošeja na svetu. Park, ki bo trikrat večji od Centralnega parka v New Yorku. Najvišji stolp v ...