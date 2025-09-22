Obujanje rešitve dveh držav je le diplomatska kozmetika

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska še naprej silovito bombardira in raketira mesto Gaza. V več četrtih največjega urbanega središča v palestinski enklavi izraelske okupacijske sile s tanki, topništvom, brezpilotnimi letali in različnimi robotskimi orožji sistematično rušijo zgradbo za zgradbo, poslopje za poslopjem.

Medtem ko izraelska vojska mesto Gaza spreminja v množično morišče in hiralnico, se v New Yorku začenja zasedanje generalne skupščine Združenih narodov, kjer bo glavna tema genocid na območju Gaze. Dan pred začetkom generalne skupščine in v dneh serijskih priznanj palestinske državnosti (Kanadi, Združenemu kraljestvu, Portugalski in Avstraliji bodo v prihodnjih dneh sledili Belgija, San Marino, Luksemburg, Malta in Francija) bo v palači ZN na pobudo Francije in Savdske Arabije potekala konferenca o sicer že davno in klavrno propadli »rešitvi dveh držav«.