Sivi kardinal zapušča zakulisje

O tem, kaj vse so se v soboto na sedežu vodilne poljske stranke Zakon in pravičnost (PiS) dogovorili z manjšima koalicijskima partnericama, še ni jasno, a del novega sporazuma je menda tudi vrnitev njihovega »zakulisnega« voditelja Jarosława Kaczyńskega na odprto politično prizorišče. Kot namestnik premiera naj bi 71-letni, in daleč najbolj vplivni, Poljak, poskušal znotraj same vlade miriti čedalje hujše spore med politiki, med katerimi se marsikateri že vidi kot njegov naslednik.Vladne krize je vsaj začasno konec, čeprav je še pred enim tednom vse kazalo, da se je čas sedanje poljske vladajoče koalicije iztekel. ...