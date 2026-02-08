Škandal Epstein trese tudi Hrvaško: vpleten zdravnik, povezan z Billom Gatesom

Dva dni, preden so ga zaporniški pazniki našli mrtvega, je obsojeni pedofil Jeffrey Epstein podpisal dokument – svojo oporoko. V njem niso bila le navodila, kako razdeliti njegovo več kot pol milijarde dolarjev vredno premoženje, pač pa tudi svojevrstni načrt, ki je preiskovalcem kasneje omogočil vpogled v nenavadno življenje enega od najbolj razvpitih kriminalcev iz ameriške visoke družbe.

Hrvaški Jutarnji list se je zakopal v Epsteinove dokumente, ki jih je objavilo ameriško notranje ministrstvo. Že na prvi strani Epsteinove oporoke se je namreč znašlo hrvaško ime: Boris Nikolić. Gre za na Harvardu izobraženega zagrebškega zdravnika in enega od glavnih svetovalcev Billa Gatesa, poroča Jutarnji list. Jeffrey Epstein ga je izbral za nadomestnega izvršitelja svoje oporoke, če glavni izvršitelj ne bi bil na voljo.

Novinarji so izbrskali tudi, da so bile Epsteinove povezave s Hrvaško bolj tesne, kot bi si pred leti kdo mislil. Obsojeni pedofil in zvodnik se je zelo zanimal za Hrvaško in preverjal teren za morebitne naložbe. Nikolićevo ime se v Epsteinovih dokumentih pojavi kar 14.345-krat. Jutarnji list opozarja, da to sicer še ne pomeni, da je avtomatsko storil kar koli nezakonitega ali nemoralnega. Nikolić je bil očitno del obsežne mreže znanstvenikov, ki jo je Epstein pletel okrog sebe. Hrvat je po tem, ko je postalo znano, da je eden od izvršiteljev oporoke, odločno zatrdil, da tega ne bo sprejel.

Hrvaški medij še piše, da je težko oceniti, koliko stikov je kaznjenec imel z Nikolićem v zadnjih letih svojega življenja – na prostosti in za rešetkami. Novinarjem namreč ni uspelo priti v stik z danes 56-letnim Borisom Nikolićem, ki ima zelo uspešno kariero. Na Harvardu je bil profesor, Bill Gates ga je najel za svojega glavnega svetovalca za znanost in tehnologijo. Tudi ultrabogataš Gates se je sicer ujel v škandal z Epsteinom. Jutarnji list špekulira, da je bil morda – čeprav tega dokazati niso mogli – prav Gates tisti, ki je Nikolića povezal z Epsteinom.

Zapor, v katerem je kazen prestajal obsojeni pedofil in zvodnik. FOTO: Jeenah Moon/Reuters

Hrvat in pedofil sta si izmenjala kar nekaj elektronskih sporočil ter si pisala o najlepših Hrvaticah oziroma manekenkah. Nikolić je imel visoko mnenje o videzu hrvaških žensk, malo manj dobro pa je bilo njegovo mnenje o državi, iz katere prihaja. Jutarnji list navaja eno od elektronskih sporočil, ki jih je pisal Epsteinu: »Omenil sem ti, da bom umaknil hrvaško zastavo. Nisem prepričan, da sem ti kdaj pravil o sebi in svoji družini med vojno. Ni bilo prijetno. Počutil sem se enako kot Židje med drugo svetovno vojno v Nemčiji. Preživeli smo, vendar me ne boste videli, da bi nosil zastavo.«

Nazadnje objavljeni dosjeji so razkrili tudi obrobne povezave Epsteina s hrvaškimi političnimi in diplomatskimi krogi. V dokumentih se, kot piše Jutarnji list, pojavlja ime izkušenega diplomata Miroslava Lajčáka, ki je Epsteinu posredoval informacije o statusu nepremičnin nekdanje Jugoslavije v ZDA, natančneje Titove vile v New Yorku. Epstein se je zanimal za nakup.

Precej bizarna povezava Epsteina s sosednjo državo se nanaša na znanega evolucijskega biologa Roberta Triversa. Oktobra leta 2016 je predaval v Zagrebu. Pred odhodom na Hrvaško je Trivers Epsteinu poslal povzetek, o čem bo na predavanju govoril: »To predavanje bom imel v Zagrebu, Londonu in drugod. Mislim, da gre za lepo nadaljevanje najinega sodelovanja. V prvih nekaj minutah bom raztrgal feministke, nato pa občinstvo navdušil s transseksualnostjo in homoseksualnostjo, zaključil pa bom z nečim, o čemer feministke nimajo česa povedati – umori iz časti.«