Škandal na vrhu Nvidie dobiva politične razsežnosti

Ameriški kongres je vzel pod drobnogled razmerje med padlim prvim možem Nvidie Jensenom Huangom in singapursko podjetnico Alice Huang, osumljeno vohunjenja za Kitajsko. Huang in trgovinski minister Howard Lutnick sta v začetku decembra povabljena na zaslišanje pred pristojnim senatnim odborom. Primer preiskuje tudi zvezni preiskovalni urad FBI, medtem pa se pojavljajo dvomi, ali je ozadje afere res tako nedvoumno, kot se zdi na prvi pogled.

Triinšestdesetletni ustanovitelj Nvidie Jensen Huang, rojen na Tajvanu, je znan po usnjenih jopičih, v katerih prej kot na čelo tehnološkega velikana sodi na oder rock koncerta. Zdaj se je zvezdnikom, kot sta Mick Jagger in Steven Tyler, približal še z domnevno nezvestobo. Toda ali se je pri iskanju nove mladosti v družbi mlajše ženske ujel v medeno past, kakor pravijo eni od najstarejših vohunskih zvijač? Domnevno 49-letna Alice Huang, direktorica singapurskega tehnološkega podjetja Megaspeed International, je pred vstopom v finančno industrijo delala kot novinarka kitajske državne televizije.