Škandal v luksuznem hotelu: vajenci z obtožbami o nadlegovanju in rasizmu

V luksuznem tirolskem hotelu Interalpen-Hotel Tyrol vajenci in nekdanji pripravniki kuhinje vodstvu očitajo vrsto hudih kršitev, od spolnega nadlegovanja in fizičnega nasilja do rasističnih in seksističnih žalitev. V središču obtožb so štirje moški, med njimi glavni kuhar in nosilec Michelinove zvezdice Mario Döring.

Kot poroča avstrijska radiotelevizija ORF, je obstoj prijav potrdila Tirolska delavska zbornica, na katero so se obrnili nekdanji pripravniki. Zbornica jih zdaj pravno zastopa. Za zdaj ni informacij o morebitnih kazenskih preiskavah, za vse štiri osumljene pa velja domneva nedolžnosti.

Na vprašanje časnika Der Standard so iz hotela odgovorili, da so po seznanitvi z obtožbami sprejeli disciplinske ukrepe. »Delovno razmerje s štirimi člani vodstva kuhinje je bilo prekinjeno,« so sporočili. Ob tem poudarjajo, da je interna preiskava pokazala, da je mogoče obtožbe o spolnem nadlegovanju proti glavnemu kuharju Mariu Döringu zavrniti. Dodajajo pa, da to ne pomeni, da je Döring v vsakem trenutku v celoti izpolnjeval svojo odgovornost kot vodja kuhinje. Uprava hotela ostaja z njim v tesnem stiku.

Žalitve in domnevno nadlegovanje

Po navedbah iz preiskave naj bi v WhatsApp skupinah, namenjenih mlademu osebju, uporabljali skrajno žaljive izraze. Eden od pripravnikov naj bi bil tarča posmeha z zaničevalnimi opazkami na račun feminizma, drug zaposleni pa naj bi izrekal rasistične komentarje. Po pričevanjih naj bi dva osumljena ob pesmi »L’amour toujours« pela slogan »Ausländer raus« in trdila, da imata pravico uporabljati rasistični izraz na črko N.

V enem izmed najtežjih pričevanj mlada ženska navaja, da jo je nadrejeni večkrat nadlegoval. Trdi, da je v vinjenem stanju ponoči prihajal pred vrata njene sobe, se v enem primeru slačil za njenim hrbtom ter drugemu pripravniku naročil, naj jo vpraša »kakšne trdote so njene prsi«. Po poročanju revije Dossier naj bi novinarji pregledali fotografije, videoposnetke in sporočila, ki so jih posredovali vajenci.

Eden od štirih zaposlenih naj bi bil osumljen tudi fizičnih napadov na pripravnike, domnevno jih je ščipal, udarjal ali nanje streljal z igračo pištolo. Vsi štirje naj bi vajence sistematično poniževali z žaljivkami, kot so »debela svinja«, »usr*ni pripravniki« in »pripravniki so črvi«.

Glavnemu kuharju Döringu med drugim očitajo, da je mlado sodelavko vprašal, ali želi pojesti kos čokolade, položen na spolno eksplicitnem predmetu v njegovi pisarni.

V hotelu poudarjajo, da »obsojajo in sankcionirajo vsako obliko zlorabe moči, žalitev ali nadlegovanja na delovnem mestu« ter da takšno ravnanje ni v skladu z njihovimi vrednotami kot delodajalca. Tirolski delavski zbornici so morali vrniti oznako »Odlično mesto za vajeništvo« in napovedali uvedbo preventivnih ukrepov. Kot prvi korak so organizirali skupinsko svetovanje za kuhinjsko osebje, da bi dogodke dodatno razjasnili in jih ustrezno obravnavali.