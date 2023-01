Skandinavske rešitve evropskih kriz

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini, energetska kriza, podnebna preobrazba, varnost državljanov in konkurenčnost evropskega gospodarstva so teme, ki bodo v prvi polovici leta zaznamovale delovanje Švedske za krmilom sveta EU.

Švedska vlada je med prednostne naloge predsedovanja uvrstila tudi demokratične vrednote in vladavino prava. Ne glede na notranjepolitični premik na Švedskem položaja na Madžarskem in Poljskem naj ne bi pometli pod preprogo. Predsedstvo se bo lotilo še akta o medijski svobodi, ki ga je predlagala evropska komisija in naj bi bolje zaščitil delo novinarjev.