Skladišča so skoraj polna za naslednjo zimo

Verjetnost, da bo EU pozimi imela težave pri oskrbi s plinom, je vse manjša. Cilj, po katerem bi skladišča plina morali do novembra napolniti najmanj 90-odstot­no, je bil dosežen že v četrtek. Po navedbah Gas Infrastracture­ Europe je bila napolnjenost 90,12-odstotna.

Blaga zima, varčevanje pri potrošnji in dobave po drugih poteh so minulo leto preprečili, da bi se uresničil kateri od črnih scenarijev. Pričakovati je še druge premike. Ukrajina je napovedala, da po izteku pogodbe prihodnje leto ne bo tranzita ruskega plina prek njihovega ozemlja. To glede na vse manjši delež uvoza iz Rusije ne bi smelo povzročati večjih težav.