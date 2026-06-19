Sklenitev premirja med Izraelom in Hezbolahom

Izrael in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah sta dosegla dogovor o prekinitvi ognja s takojšnjim učinkom, je danes sporočil neimenovan ameriški uradnik. Dodal je, da so pri sklenitvi dogovora posredovali predstavniki ZDA in Katarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, je prekinitev ognja začela veljati ob 16. uri po libanonskem času (ob 15. uri po srednjeevropskem poletnem času). Da prekinitev ognja velja, je potrdila tudi izraelska vojska. »Velja prekinitev ognja. IDF (izraelska vojska) je pripravljena nadaljevati z bojem, če bo k temu pozvana,« je po poročanju BBC sporočil tiskovni predstavnik vojske, brigadni general Effie Defrin.

Pred tem je bilo v izraelskih zračnih napadih ponoči in danes po navedbah libanonskih medijev v državi ubitih 21 ljudi, več deset je ranjenih. Hezbolah je poročal o spopadih z izraelskimi silami, v katerih so bili ubiti štirje izraelski vojaki.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Hezbolahu zagrozil, da bo za smrt vojakov plačal visoko ceno. Hkrati je napovedal, da bodo izraelske sile v Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno.

Nočni in današnji spopadi so najbolj smrtonosni v Libanonu in prvi, v katerih so med smrtnimi žrtvami izraelski vojaki, odkar sta Washington in Teheran v sredo podpisala sporazum o končanju vojne, ki vključuje tudi Libanon.

Ta je bil v konflikt med ZDA in Izraelom na eni ter Iranom na drugi strani vpleten od začetka marca, ko se je Hezbolah z napadi na Izrael odzval na ameriško-izraelsko agresijo proti islamski republiki. Izrael je odgovoril z zračnimi napadi in kopensko invazijo na jugu Libanona, kar je v državi zahtevalo več tisoč življenj.