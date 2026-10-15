Skočila z ladje in 20 ur lebdela v vodi

44-letna ženska iz Salvadorja je skočila s križarke Odyssey of the Seas, kot razlog za svoje dejanje je navedla, da se je želela izkrcati v bližini Zakintosa, poroča Fox News.

Opazila jo je ladja MSC Rossella III, ki je obvestila pristojne organe in pomagala pri reševanju, zraven je bila tudi grška obalna straža.

Potnica je 20 ur preživela v vodi, bila je pri zavesti. Na krovu so ji nudili prvo pomoč in jo nato prepeljali v okoliško bolnišnico, kjer so odredili tudi psihiatrično obravnavo.