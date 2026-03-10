Škof osumljen kraje 215.000 evrov in pranja denarja

Papež Leon XIV. je danes sprejel odstop kaldejskega katoliškega škofa v San Diegu Emanuela Hane Shalete, ki so ga lokalne oblasti prejšnji teden aretirale zaradi suma pranja denarja, so sporočili iz Vatikana. Osumljen je kraje 250.000 dolarjev (215.000 evrov) v njegovi kongregaciji, poročajo tuje tiskovne agencije.

Škof Shaleta je od leta 2017 vodil majhno kaldejsko katoliško skupnost v San Diegu, mestu v ameriški zvezni državi Kalifornija. Na ponedeljkovem zaslišanju se je izrekel za nedolžnega v 16 točkah obtožnice zaradi poneverbe in pranja denarja, poročanje lokalnih medijev povzema Reuters.

Škofa so v četrtek aretirali na mednarodnem letališču v San Diegu, ko je poskušal zapustiti ZDA. Njegov odvetnik je na ponedeljkovi obravnavi dejal, da je Shaleta načrtoval potovanje v Nemčijo.

Namestnik okrožnega tožilca v San Diegu Joel Madero je dejal, da je domnevna kazniva dejanja škofa storil leta 2024 in da jih je prijavil uslužbenec cerkve, ki je opazil manjkajoči denar, navajajo lokalni mediji.

Papež je danes sprejel odstop škofa, ki ga je Shaleta po navedba vatikanskih virov vložil že pred aretacijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Leon XIV. je za apostolskega upravitelja v tej jurisdikciji imenoval Saada Hanno Siropa.

Kaldejski katoličani sicer priznavajo avtoriteto papeža, vendar častijo boga po vzhodnokrščanskem liturgičnem obredu. V San Diegu je približno 71.000 kaldejskih katoličanov, kažejo vatikanske statistike.