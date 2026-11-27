Po množičnih dijaških oziroma družbenih protestih v Franciji, v katerih so oblasti uporabile solzivec, je več tisoč francoskih žensk pričalo o nenavadno bolečih menstruacijah, močnih krvavitvah in motenih menstrualnih ciklih. Feministični kolektiv Lacrymos de Sang (Solzivec krvi), ki je bil ustanovljen prav za raziskovanje morebitnih učinkov solzivca, je z vprašalniki na demonstracijah ter na družbenih omrežjih med 8. in 31. oktobrom, zbral pričevanja skoraj 10.000 žensk in deklet. Kot je povedala ustanoviteljica organizacije Eva-Luna Tholance, so želeli, da bi bila javnost bolje obveščena o zdravstvenih težavah, povezanih z izpostavljenostjo solzivcu, potem pa so jih ženske dobesedno zasule s pričevanji. Kar 94 odstotkov od več kot 9200 žensk in deklet, ki so sodelovale v vprašalniku, je ...