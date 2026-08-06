Nadlegovanje v evropski komisiji: toksično vodenje in dolgi delovniki

Dolgi delovni časi, okorna birokracija in v nekaterih primerih tudi toksično vodenje so težave, ki pestijo delavce evropske komisije. Jeseni leta 2024 so uvedli službo ekipe svetovalcev evropske komisije za obravnavo prijav nadlegovanja, kamor je bilo od ustanovitve službe posredovanih že skoraj tisoč zahtevkov, poroča Politico.

Evropska komisija, ki zaposluje približno 30.000 ljudi, je maja leta 2024 za obravnavo primerov nadlegovanja med zaposlenimi imenovala glavno zaupno svetovalko Lene Naesager. Na voljo ima ekipo 40 svetovalcev, ki delujejo v evropski komisiji in njenih izvršnih agencijah, vendar svetovalci nimajo pooblastil za uvedbo preiskav domnevnega nadlegovanja, je potrdil njihov predstavnik za stike z mediji.

Predsednica Ursula von der Leyen je sprožila pregled delovanja institucije. FOTO: Yves Herman/Reuters

Od septembra leta 2024 je glavna svetovalka, ki poroča komisarju za proračun Piotru Serafinu, prejela 960 prijav »sodelavcev, ki menijo, da so bili nadlegovani, domnevnih povzročiteljev nadlegovanja, prič, vodij in kadrovskih predstavnikov,« je pojasnil predstavnik za stike z mediji.

Hkrati je poudaril, da glavna svetovalka »nima mandata za izvajanje preiskav in pravno ni pristojna, da ravnanje opredeli kot nadlegovanje v smislu kadrovskih predpisov,« poroča Politico.

Če zaposleni želijo vložiti uradno pritožbo, se morajo obrniti na preiskovalni in disciplinski urad (IDOC) ali na Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). Evropska komisija na leto prejme približno 20 do 25 uradnih pritožb, je še povedal predstavnik za stike z mediji.

Evropska komisija je sporočila, da se je predstavitev o politiki preprečevanja nadlegovanja udeležilo 14.000 zaposlenih, v zadnjih dveh letih pa se je 2400 vodij udeležilo obveznih usposabljanj. Po besedah predstavnika za stike z mediji je prav večja ozaveščenost o možnostih iskanja pomoči pri soočanju z nadlegovanjem povzročila »razmeroma veliko število« prijav glavni zaupni svetovalki.

Predstavnik za stike z mediji je dejal tudi, da si institucija »prizadeva biti sodobno, spoštljivo in privlačno delovno okolje«, pri čemer je izpostavil pregled delovanja institucije, ki ga je sprožila predsednica Ursula von der Leyen. Notranja anketa je pokazala, da 74 odstotkov zaposlenih evropsko komisijo ocenjuje kot privlačnega delodajalca, kar je šest odstotnih točk več kot leta 2023.