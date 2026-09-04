  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Čudež v Nepalu: več kot teden po poplavah rešili v predoru ujeta delavca

    Oblasti še vedno pogrešajo več sto delavcev, ki so v času nesreče delali v kompleksni mreži predorov lokalnih hidroelektrarn.
    Najprej je vlada danes poročala o rešitvi ene osebe. FOTO: Handout/AFP
    Galerija
    Najprej je vlada danes poročala o rešitvi ene osebe. FOTO: Handout/AFP
    STA
    4. 9. 2026 | 06:50
    4. 9. 2026 | 08:11
    1:36
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca, ujeta v predoru hidroelektrarne, so sporočile oblasti. Pričakujejo, da jim bo uspelo rešiti še več ljudi.

    image_alt
    Viki Grošelj: Vasi, kjer sem bil še maja letos, ni več. Niti njenih prebivalcev

    Najprej je vlada danes poročala o rešitvi ene osebe, kmalu zatem pa so potrdili, da jim je uspelo na varno spraviti še enega delavca. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40, poroča BBC.

    Oblasti še vedno pogrešajo več sto delavcev, ki so v času nesreče delali v kompleksni mreži predorov lokalnih hidroelektrarn. Pristojni v okviru reševalne operacije v predore, ki so jih zasule naplavine in blato, dovajajo zrak.

    Glede na zadnje ugotovitve je poplave in zemeljski plaz povzročil podor ledenika. FOTO: Handout/AFP
    Glede na zadnje ugotovitve je poplave in zemeljski plaz povzročil podor ledenika. FOTO: Handout/AFP

    Predori se nahajajo na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki so ga v sredo prejšnji teden prizadele katastrofalne poplave, v katerih je umrlo več kot 1200 ljudi, več kot 5000 jih še pogrešajo.

    image_alt
    V Sloveniji okoli 2500 Nepalcev, vsi z grozo spremljajo razmere v domovini

    Glede na zadnje ugotovitve je poplave in zemeljski plaz povzročil podor ledenika.

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljana

    Za kvadrat rabljenega stanovanja tudi 10.000 evrov

    Posojila se dražijo, dražijo pa se tudi nepremičnine. Kupcev kljub temu ne manjka, mnogi kupujejo z gotovino.
    Aleksandar Lukić 4. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tuja predstavništva

    Štiri države, tudi Izrael, odkrivajo Slovenijo. Kako to vpliva na posel?

    Sankcije proti Rusiji so pripeljale v Slovenijo alžirski plin in alžirske diplomate. Južna Koreja priložnost vidi v Luki Koper.
    Nejc Gole 4. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nemirni svet

    Trumpov minister: EU se uradno priključuje operaciji Gospodarski izobčenec

    Jeza na tradicionalne evropske zaveznice še ni popustila in se bo morda pokazala v zahtevah po plačevanju preteklih ameriških stroškov z Ukrajino.
    Barbara Kramžar 4. 9. 2026 | 04:36
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Nepal

    Viki Grošelj: Vasi, kjer sem bil še maja letos, ni več. Niti njenih prebivalcev

    Vrhunski alpinist zbira pomoč za družine prizadetih znancev. Območje si je komaj opomoglo po hudem potresu leta 2015, zdaj ga je doletela nova katastrofa.
    Simona Bandur 2. 9. 2026 | 13:06
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Koroška v žalosti: v Kalabriji za starši umrla še desetletna deklica

    Občina Ravne na Koroškem je po smrti deklice razglasila tridnevno žalovanje, ki bo trajalo do vključno petka, 4. septembra.
    2. 9. 2026 | 11:54
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Zasavski orel preži na Majorčana, Tirolca in Škota

    Primož Roglič je daleč najbolj izkušen med kandidati za zmago 13. septembra v Granadi.
    Miha Hočevar 2. 9. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    11. etapa

    Brenan tretjič. Roglič ostaja drugi, Govekar med deseterico

    Ni presenetljivo, da je ekipa, ki je vodila skozi zadnji ovinek, zlahka dobila sprint.
    Miroslav Cvjetičanin 2. 9. 2026 | 15:01
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Vuelta 2026, 12. etapa: pred Rogličem in Omrzelom je nov velik izziv

    Pred najboljšimi kolesarji na dirki po Španiji je nov resen gorski test. Primož Roglič bi lahko na specifičnem zaključku presenetil Enrica Masa.
    3. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kaj bi naredili s prvimi 100 evri?

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    3. 9. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj so na trgih še vedno rekordne ravni?

    Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
    3. 9. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

    Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
    3. 9. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvoz zdravil

    Kako je Slovenija postala velesila v izvozu zdravil

    Podatki o izvozu zdravil ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
    Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Geopolitični šoki

    Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

    Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
    Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Maja Zdeličan, Ljubljanske mlekarne

    Globalni trend so zdravi in okusni izdelki

    Ljubljanske mlekarne so zaupanje potrošnikov gradile sedem desetletij, saj so ustvarili blagovne znamke, s katerimi je odraščalo več generacij Slovencev.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Intervju Andreja Jaklič

    Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

    Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
    Preberite več

    Več iz teme

    Nepalpoplavereševanjenaravna katastrofaplaz

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pomorski krst v Piranu

    Kako je Boris Cavazza ukanil gusarje

    Obred sprejema novih dijakov pomorske šole v skupnost bodočih pomorščakov je vpisan v register nesnovne kulturne dediščine.
    Boris Šuligoj 4. 9. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Callum Turner in Monica Barbaro imata samo eno noč za seks. Ali morda ljubezen?

    Režiser Will Gluck o nenavadni romantični komediji, kemiji med glavnima igralcema in New Yorku, ki je postal eden od junakov filma.
    4. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avtomobilska industrija

    Volkswagen bo do leta 2030 odpustil 100.000 zaposlenih

    Nemški proizvajalec avtomobilov bo v okviru prestrukturiranja ukinil 15 odstotkov delovnih mest in ponudbo izdelkov zmanjšal za polovico.
    4. 9. 2026 | 07:02
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Kmetijstvo

    Andreja Sušnik: Slovenska polja so žejna, za kmete prihaja težka jesen

    Letošnja kmetijska suša bo pustila velike posledice. Te bomo občutili tudi na policah trgovin.
    Borut Tavčar 4. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nepal

    Čudež v Nepalu: več kot teden po poplavah rešili v predoru ujeta delavca

    Oblasti še vedno pogrešajo več sto delavcev, ki so v času nesreče delali v kompleksni mreži predorov lokalnih hidroelektrarn.
    4. 9. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avtomobilska industrija

    Volkswagen bo do leta 2030 odpustil 100.000 zaposlenih

    Nemški proizvajalec avtomobilov bo v okviru prestrukturiranja ukinil 15 odstotkov delovnih mest in ponudbo izdelkov zmanjšal za polovico.
    4. 9. 2026 | 07:02
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Kmetijstvo

    Andreja Sušnik: Slovenska polja so žejna, za kmete prihaja težka jesen

    Letošnja kmetijska suša bo pustila velike posledice. Te bomo občutili tudi na policah trgovin.
    Borut Tavčar 4. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nepal

    Čudež v Nepalu: več kot teden po poplavah rešili v predoru ujeta delavca

    Oblasti še vedno pogrešajo več sto delavcev, ki so v času nesreče delali v kompleksni mreži predorov lokalnih hidroelektrarn.
    4. 9. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

    Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
    Promo Delo 1. 9. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

    S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

    Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
    3. 9. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nedeljska vožnja ali Tour de France?

    Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
    31. 8. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    »Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

    Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
    Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

    Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od zgrešenega meta do novih zmag: lekcije vrhunskih športnikov

    Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
    3. 9. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

    Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
    31. 8. 2026 | 13:23
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo