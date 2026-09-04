Čudež v Nepalu: več kot teden po poplavah rešili v predoru ujeta delavca

V Nepalu so več kot teden dni po katastrofalnih poplavah danes rešili dva delavca, ujeta v predoru hidroelektrarne, so sporočile oblasti. Pričakujejo, da jim bo uspelo rešiti še več ljudi.

Najprej je vlada danes poročala o rešitvi ene osebe, kmalu zatem pa so potrdili, da jim je uspelo na varno spraviti še enega delavca. Reševalci so akcijo zagnali, potem ko so zgodaj davi po lokalnem času zaslišali glasove iz predora. Pričakujejo, da jih bodo rešili še vsaj okrog 40, poroča BBC.

Oblasti še vedno pogrešajo več sto delavcev, ki so v času nesreče delali v kompleksni mreži predorov lokalnih hidroelektrarn. Pristojni v okviru reševalne operacije v predore, ki so jih zasule naplavine in blato, dovajajo zrak.

Glede na zadnje ugotovitve je poplave in zemeljski plaz povzročil podor ledenika. FOTO: Handout/AFP

Predori se nahajajo na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki so ga v sredo prejšnji teden prizadele katastrofalne poplave, v katerih je umrlo več kot 1200 ljudi, več kot 5000 jih še pogrešajo.

Glede na zadnje ugotovitve je poplave in zemeljski plaz povzročil podor ledenika.