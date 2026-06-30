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    Svet

    Skoraj milijon novih milijonarjev: kje bogastvo raste najhitreje

    Premoženje prebivalcev je lani raslo najhitreje v zadnjih letih, a hkrati se poglablja premoženjska neenakost, ugotavlja najnovejše poročilo banke UBS.
    Od leta 2020 je najhitrejšo rast realnega povprečnega premoženja na odraslega prebivalca dosegla Južna Koreja, kjer se je povečalo za več kot polovico. Več kot 25-odstotno rast so zabeležile tudi Hrvaška, Norveška, Latvija, Tajvan in Bolgarija. FOTO: Rick Wilking/Reuters
    Galerija
    Od leta 2020 je najhitrejšo rast realnega povprečnega premoženja na odraslega prebivalca dosegla Južna Koreja, kjer se je povečalo za več kot polovico. Več kot 25-odstotno rast so zabeležile tudi Hrvaška, Norveška, Latvija, Tajvan in Bolgarija. FOTO: Rick Wilking/Reuters
    A. H.
    30. 6. 2026 | 20:43
    4:00
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    Po svetu je lani nastalo skoraj milijon novih dolarskih milijonarjev, kar pomeni približno 2600 novih milijonarjev na dan. Skupno osebno premoženje se je povečalo za 10,8 odstotka, kar je občutno hitrejša rast kot v letih 2024 (4,6 odstotka) in 2023 (4,2 odstotka), kaže letno poročilo UBS Global Wealth Report.

    Po poročanju francoske javne radijske postaje (RFI) so novih milijonarjev ustvarile Združene države Amerike, kjer se je njihovemu krogu pridružilo več kot 440.000 ljudi, kar predstavlja skoraj polovico vseh novih dolarskih milijonarjev na svetu. Sledijo Kitajska, Japonska, Nemčija, Združeno kraljestvo in Francija, ki imajo vsaka več kot dva milijona milijonarjev.

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    Švicarska banka UBS, ena največjih upravljavk premoženja na svetu, v poročilu ugotavlja, da se število premožnih še naprej povečuje. »Resnična zgodba je nadaljnja širitev – vse več ljudi napreduje po premoženjski lestvici,« navajajo avtorji poročila.

    Rast premoženja je bila najizrazitejša v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, kjer se je v dolarskem izrazu povečalo za 17,5 odstotka. K temu je pomembno prispevala oslabitev ameriškega dolarja v primerjavi z evrom. V Amerikah je rast znašala 8,5 odstotka, v azijsko-pacifiški regiji pa 5,9 odstotka.

    Kljub temu več kot polovica svetovnega osebnega premoženja ostaja skoncentrirana v Združenih državah Amerike in celinski Kitajski. 

    Švicarji ostajajo najbogatejši

    Po povprečnem premoženju na odraslega prebivalca ostaja na prvem mestu Švica, kjer to znaša dobrih 910.000 ameriških dolarjev. Sledijo Združene države Amerike s skoraj 700.000 dolarji, Luksemburg, Hongkong in Avstralija.

    Od leta 2020 je najhitrejšo rast realnega povprečnega premoženja na odraslega prebivalca dosegla Južna Koreja, kjer se je povečalo za več kot polovico. Več kot 25-odstotno rast so zabeležile tudi Hrvaška, Norveška, Latvija, Tajvan in Bolgarija.

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    Po podatkih UBS ima 42 odstotkov svetovnega prebivalstva manj kot 10.000 dolarjev neto premoženja, dodatnih 41 odstotkov pa med 10.000 in 100.000 dolarjev. Premoženje med 100.000 in milijonom dolarjev ima 15,3 odstotka ljudi, medtem ko več kot milijon dolarjev dosega le 1,5 odstotka svetovnega prebivalstva.

    Poročilo ob tem opozarja, da status milijonarja ne pomeni nujno milijona dolarjev na bančnem računu. Pri večini ljudi največji del premoženja predstavlja lastniško stanovanje ali hiša, zato je rast cen nepremičnin pomembno prispevala k povečanju števila dolarskih milijonarjev.

    Več milijonarjev, a tudi večja neenakost

    Čeprav je svetovno premoženje lani raslo najhitreje v zadnjih letih, UBS opozarja na manj spodbuden trend. Povprečno premoženje se sicer povečuje, vendar se od leta 2020 poglablja premoženjska neenakost. Mediana premoženja, ki bolje odraža položaj povprečnega prebivalca, je v večini držav upadla, kar kaže na vse večji razkorak med najbogatejšimi in preostalim prebivalstvom, poroča Reuters

    Poročilo zajema 56 trgov, ki po ocenah UBS predstavljajo več kot 92 odstotkov svetovnega premoženja.

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