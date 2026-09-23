Škotska ostaja evropska prestolnica smrti zaradi drog

Na trgu se je pojavila nova vrsta močnih sintetičnih opioidov, ki je število smrtnih žrtev zaradi drog na Škotskem povečala za 11 odstotkov, poroča Guardian.

Predstavniki Škotskega državnega arhiva (NRS) so odkrili, da je lani zaradi drog umrlo 1113 ljudi, kar je za 116 več kot leto prej. Ker je ponudba drog vse bolj nepredvidljiva in strupena, bi bilo potrebno zaostreno ukrepanje po vsej državi.

Med najsmrtonosnejše droge spadajo opiati in opioidi, kot je denimo heroin in so povezane so z 78 odstotki smrti. Zaradi nitazenov, vrste zelo močnih sintetičnih opioidov, se je število smrtnih primerov povečalo za kar 200 odstotkov. Tako so leta 2024 zabeležili 76 smrti, leta 2025 pa kar 205.

Nitazene izdelujejo v nezakonitih laboratorijih in so stokrat močnejši od tradicionalnih opiatov in opioidov. Zmešajo jih lahko tudi z drugimi drogami, kar še dodatno ogrozi uporabnike, ki se ne zavedajo, katere snovi so v drogah.

Razlogi za vse več smrti

Iz škotske neprofitne organizacije Scottish Drugs Forum so sporočili, da se jim ne zdi mogoče, da je toliko ljudi umrlo le zaradi kontaminirane droge oziroma zaradi drogiranja, obstaja namreč več faktorjev.

Na smrti zaradi drog poleg zdravstvenih dejavnikov vplivajo tudi širši družbeni dejavniki, kot so revščina, travma, stanovanjska negotovost in duševno zdravje.

Največ smrti je bilo zabeleženih v najbolj prikrajšanih škotskih območjih. Med moškimi se je število smrti povečalo za 19 odstotki, povprečna starost umrlih pa je bila 46 let.

Ukrepi

Škotska vlada je lani financirala več kot 1100 namestitev v ustanove za zdravljenje odvisnosti, vendar bo potrebno še kar nekaj ukrepov, da se bo število smrti zmanjšalo.

Vlada je lansko leto financirala več kot 1100 namestitev v ustanove za zdravljenje odvisnosti. FOTO: Blaz Samec

V Glasgowu bo začela delovati tudi nova storitev za odkrivanje drog, ki bo omogočala, da uporabniki droge lahko oddajo za hitro testiranje, s tem se bo zmanjšalo tveganje za nevarnost. Podobne storitve so bile odobrene že v Aberdeenu in Dundeeju.

Ti novi podatki tako Škotsko uvrščajo na prvo mesto po številu smrti zaradi drog v Evropi.