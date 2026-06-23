Skrajna desnica nadaljuje pohod v Latinski Ameriki

Država je šla iz levih v desne roke, Abelardo de la Espriella za las premagal vladnega kandidata.

Ko so prešteli glasove drugega kroga kolumbijskih predsedniških volitev, se je pokazalo, da je manj kot odstotek več od vladnega kandidata Ivána Cepede dobil skrajni desničar Abelardo de la Espriella. V politiko je vskočil nedavno, prej je bil uspešen odvetnik za najbolj odmevne primere, prodajal je viski, italijansko modo in marsikaj drugega. Živel je predvsem v mondenem Miamiju na Floridi, je tudi ameriški državljan. Dosedanji predsednik Gustavo Petro, ki pripada levi sredini in je bil nekoč mestni gverilec, je napovedal, da se bodo pritožili in borili za vsak glas, ki so si ga morda prisvojili na nasprotni strani. De la Espriella in njegovi podporniki, med njimi je na prvem mestu Donald Trump, že slavijo, prepričani so, da se je Kolumbija vrnila na stara dobra pota in se rešila levice. ...