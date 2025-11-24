Skrajna desničarka ustavila sejo avstralskega senata – z burko

Avstralska skrajnodesničarska senatorka Pauline Hanson je v ponedeljek poskrbela za prekinitev seje zgornjega doma avstralskega parlamenta: v senat je prišla oblečena v burko. Seveda ni prestopila v islam, ampak je oblačilo izkoristila kot politični rekvizit v svojem prizadevanju za prepoved nošenja burk v javnosti.

Ker Hansonova ni hotela odstraniti burke, so sejo prekinili za poldrugo uro, poroča britanska tiskovna agencija Reuters. Njen podvig je sprožil obsodbe senatorjev z vseh strani.

»To je rasistična senatorka, ki izkazuje očiten rasizem,« je dejala Mehreen Faruqi, muslimanska senatorka Zelenih iz zvezne države Novi Južni Wales, Fatima Payman, neodvisna senatorka iz Zahodne Avstralije, pa je podvig Hansonove označila za »sramoten«.

Provokacijo sta obsodili tako voditeljica sredinsko-leve koalicije v senatu Penny Wong kot namestnica predsednice senata in voditeljica opozicije v zgornjem domu parlamenta Anne Ruston. Wongova jo je označila za dejanje, »nevredno člana avstralskega senata«, in vložila predlog za suspenz Hansonove, ker si ni snela oblačila, nakar je bila seja prekinjena.

Tako je sicer videti Hansonova. FOTO: Bryan Charlton/Reuters

Pauline Hanson, senatorka zvezne države Queensland, je zaslovela v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zaradi svojega ostrega nasprotovanja priseljevanju iz Azije in prosilcem za azil, v parlamentarni karieri pa se že dolgo bori proti nošenju muslimanskih oblačil v javnosti. To je bilo že drugič, da si je Hansonova v senatu nadela burko: enako je storila leta 2017 in tudi tedaj pozvala k nacionalni prepovedi tovrstnih oblačil.

Stranka En narod, ki jo vodi Pauline Hanson, se že dolgo bori proti priseljevanju iz Azije in zahteva prepoved nošenja muslimanskih oblačil, ki zakrivajo obraz.

Njena stranka En narod (One Nation) ima v senatu štiri sedeže; dva nova je dobila na majskih splošnih volitvah v času, ko spet raste podpora skrajnodesničarski politiki proti priseljevanju. V izjavi, ki je bila pozneje objavljena na facebooku, je Hansonova dejala, da so bila njena dejanja protest proti zavrnitvi njenega predloga zakona s strani senata.

»Če parlament tega ne bo prepovedal, bom v senatu nosila to zatiralsko, radikalno, nereligiozno pokrivalo, ki ogroža našo nacionalno varnost in ponižuje ženske, da bo vsak Avstralec vedel, kaj je na kocki,« je zapisala in sklenila: »Če nočejo, da jo nosim – prepovejte burko.«