Skrajne izraelske sile bodo dobile svojo zasebno vojsko

Ob pričakovanem zaostrovanju nasilja – to je bilo vrsto let del klasične Netanjahujeve taktike, ko je začel izgubljati podporo javnosti – na palestinskih ozemljih, tudi v režiji priseljencev iz ilegalnih naselbin (nedavni pogrom nad Palestinci v Huvari), bodo skrajne sile v Izraelu postajale le še močnejše. In nadvse ironično je, da te ne zaupajo izjemno agresivnim izraelskim varnostnim silam, vojski in policiji, ampak hočejo z ustanovitvijo lastne milice same obračunavati z nasprotniki, notranjimi in zunanjimi. Mimogrede, za ustanovitev nacionalne garde naj bi izraelska vlada namenila poldrugi odstotek proračuna.