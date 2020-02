Skrajni desničarji domnevno načrtovali napade na mošeje

Eden od dvanajstih aretiranih osumljencev. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Protesti proti skrajni desnici v Nemčiji: ”Skupaj proti evropskemu premikanju na desno.” FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters

Člani nemške skrajno desne skupine, ki so jih aretirali prejšnji teden, naj bi načrtovali večje napade na mošeje, podobne tistemu v novozelandskem Christchurchu pred letom dni. Nemški mediji so konec tedna še poročali, da so skrajneži načrtovali več hkratnih napadov na muslimane med molitvijo.»Šokantno je, kar smo odkrili, da obstajajo skupine, ki so se radikalizirale v tako kratkem času,« je danes v Berlinu dejal tiskovni predstavnik notranjega ministrstvaTiskovni predstavnik kanclerkepa je dejal, da je naloga države in vlade, da varuje svobodo vere. »Kdorkoli, ki prakticira svojo vero v Nemčiji znotraj našega pravnega reda, bi moral to početi, ne da je ogrožen ali se mu grozi,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.Prejšnji teden so v več nemških zveznih deželah aretirali 12 ljudi, ki so jih sumili načrtovanja napadov. Oblikovali naj bi skrajno skupino Trdo jedro (Der harte Kern). Policija jih je že dlje časa opazovala, med drugim so njihova srečanja in spletne pogovore nadzorovali s pomočjo nekoga, ki se je pod pretvezo priključil skupini.Glavni osumljenec, 53-letni Werner S. je bil znan policiji že prej in je bil pri policiji uvrščen na seznam nevarnih skrajnih desničarjev. Štirje od aretiranih naj bi bili ustanovitelji skrajne skupine, ostali pa podporniki, kar vključuje tudi nabavo orožja in pripravljenost, da sodelujejo v terorističnem napadu, poroča nemški portal Deutsche Welle.Po domnevah tožilstva je skupina z napadi skušala ustvariti razmere podobni državljanski vojni. Sodišče jim je v soboto odredilo preiskovalni pripor.Po informacijah nemškega tednika Der Spiegel ima nemška policija na seznamu skrajnih desničarjev, ki predstavljajo grožnjo javnosti, 53 oseb.