Skrajni desnici ni uspelo omejiti splava

Omejitev pravice do splava, ki naj bi danes začela veljati v najbolj prostrani španski regiji Kastilja in Leon, je razplamtela ostro nacionalno polemiko in znova razgalila polarizacijo, ki bo zaznamovala supervolilno leto v četrtem največjem gospodarstvu v Evropski uniji. Ko so iz Valladolida prihajale nasprotujoče si napovedi spremembe protokola, so v levi administraciji španskega premiera Pedra Sáncheza poudarili, da pri težko izborjenih pravicah žensk ne bodo dovolili koraka nazaj.