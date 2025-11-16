Skrajno desni upori proti predsedniku Trumpu

Deset mesecev po zmagoslavni vrnitvi v Belo hišo se mora republikanski predsednik Donald Trump bati za svojo politično dediščino. Američani še čutijo draginjo, podedovano od demokratskega predhodnika Joeja Bidna, vidni konservativci pa uveljavljajo svoje videnje gibanja maga (Naredimo Ameriko spet veliko). Ta čas najglasneje kongresnica iz Georgie Marjorie Taylor Greene, ki jo je Trump označil za sramoto za republikansko stranko.

Povod za spor naj bi bila Trumpova nepripravljenost na objavo vseh dokumentov o pokojnem pedofilu Jeffreyu Epsteinu. Elektronsko dopisovanje zvodnika vplivnih in slavnih, ki ga je po demokratskem curljanju ukazal objaviti republikanski predsednik predstavniškega doma Mike Johnson, sicer potrjuje pričanje pokojne žrtve Virginie Giuffre, da Trump ni bil vpleten v nobene dvomljive dejavnosti.