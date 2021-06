Skrajno lahko ogrozi še bolj ekstremna desnica

V nadaljevanju preberite:

Éric Zemmour je ime, ki v Franciji odmeva že leta, čeprav za mnoge sporno, kajti skrajnodesničarsko. A je medijsko močno izpostavljena figura, zlasti zaradi polemičnih tekstov, ki jih lahko kot kolumnist objavlja v Le Figaroju ali jih je zbral v knjigah, pogled na Francijo in svet od ponedeljka do četrtka zvečer utrjuje še v enourni večerni informativni oddaji na televiziji CNews, kjer spremlja njegove razmisleke o aktualijah tudi do milijon gledalcev. Zemmourjevo videnje ni širokosrčno, ampak ozkogledo, tudi iritirajoče. Je mogoče, da se bo podal v tekmo za predsednika države?