Skrajšan hišni pripor, zapestnica ostane

Prizivno sodišče ji je včeraj kazen zmanjšalo toliko, da lahko kandidira na predsedniških volitvah.

Francoska skrajna desnica se na predsedniške volitve prihodnje leto pripravlja s trdnim prepričanjem o zmagi, ni pa še popolnoma jasno, ali bo kandidirala voditeljica Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ki je v hišnem priporu, ali vendarle njen mladi sodelavec Jordan Bardella. Sodišče je predsednici včeraj skrajšalo kazen, prižgalo je zeleno luč za njeno kandidaturo, ni pa popustilo pri elektronski zapestnici, ki jo mora nositi še leto dni. Plačala bo tudi visoko denarno kazen, več kot sto tisoč evrov. V Franciji se sicer nič več ne sprašujejo, ali bo v Elizejsko palačo po volitvah prihodnjo pomlad vkorakal kandidat skrajno desnega Nacionalnega zbora ali kdo iz katere od sredinskih ali bolj levih strank, kakor je bilo doslej. Nekako naravno in logično se zdi, da bo po dolgih desetletjih ...