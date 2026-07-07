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    Skrajšan hišni pripor, zapestnica ostane

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    Marine Le Pen lahko kandidira: francoska skrajna desnica ostaja favoritinja za Elizejsko palačo. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Galerija
    Marine Le Pen lahko kandidira: francoska skrajna desnica ostaja favoritinja za Elizejsko palačo. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Tone Hočevar
    7. 7. 2026 | 18:36
    7. 7. 2026 | 18:36
    4:45
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    Francoska skrajna desnica se na predsedniške volitve prihodnje leto pripravlja s trdnim prepričanjem o zmagi, ni pa še popolnoma jasno, ali bo kandidirala voditeljica Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ki je v hišnem priporu, ali vendarle njen mladi sodelavec Jordan Bardella. Sodišče je predsednici včeraj skrajšalo kazen, prižgalo je zeleno luč za njeno kandidaturo, ni pa popustilo pri elektronski zapestnici, ki jo mora nositi še leto dni. Plačala bo tudi visoko denarno kazen, več kot sto tisoč evrov. V Franciji se sicer nič več ne sprašujejo, ali bo v Elizejsko palačo po volitvah prihodnjo pomlad vkorakal kandidat skrajno desnega Nacionalnega zbora ali kdo iz katere od sredinskih ali bolj levih strank, kakor je bilo doslej. Nekako naravno in logično se zdi, da bo po dolgih desetletjih ...
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