Skrivni načrt Evrope za nadomestitev Nata

Trump že od začetka drugega mandata vzbuja dvome o svoji zavezanosti Natu. Kaj se bo zgodilo, če se Amerika umakne?

Vojaki brigade »Black Jack« so v začetku maja v oporišču Fort Hood v Teksasu obredno zvili in pospravili prapore svoje enote, medtem ko se je 4000 pripadnikov te tankovske brigade pripravljalo na premik na Poljsko. Njihova naloga je bila pomagati braniti zvezo Nato pred rusko nevarnostjo. »Ko se oklepna bojna brigada napoti naprej, pošlje jasen in nedvoumen signal,« je na slovesnosti dejal general Thomas Feltey, poveljnik divizije. Manj kot dva tedna zatem je Amerika poslala ravno nasproten signal: napotitev je preklicala. S tem je Donald Trump že drugič v tem mesecu napovedal zmanjšanje ameriške vojaške prisotnosti v Evropi. Predhodno je dejal, da bo iz Nemčije umaknil 5000 vojakov in še več od drugod, kar kaže na njegovo jezo zaradi pomanjkljive evropske podpore njegovi vojni z ...