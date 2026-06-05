Skrivni najemniški posel nekdanjega britanskega princa Andrewa

Nadzorni organ za javno porabo v Združenem kraljestvu je v najnovejšem poročilu razkril več podrobnosti o upravljanju in financiranju kraljevih rezidenc, ki odpirajo vprašanja o preglednosti in uporabi javnih sredstev v okviru monarhije.

Med osrednjimi ugotovitvami je podatek, da je Andrew Mountbatten-Windsor prejemal nerazkrite prihodke od najemnin, povezanih z oddajo treh koč na posestvu Royal Lodge, ki ga je najel od Crown Estate.

Po navedbah poročila mu je najemna pogodba omogočala oddajanje dela nepremičnin v podnajem, kar naj bi počel do aprila 2026. Čeprav poročilo ne navaja natančnih zneskov, naj bi šlo po virih iz palače za prihodke, ki so pokrivali predvsem tekoče stroške, vendar so vseeno ostali pri njem, ne pa pri Crown Estate, ki bi jih sicer usmeril v državni proračun.

Poročilo Nacionalnega revizijskega urada (NAO) je prvo celovito preverjanje kraljevih rezidenc v zadnjih 20 letih. Prikazuje, da so Andrew Mountbatten-Windsor, njegova družina in osebje uporabljali skupaj 12 nepremičnin v lasti kronske zapuščine ali kraljeve družine.

Mountbatten-Windsor je v začetku letošnjega leta zapustil Royal Lodge. FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Pomemben del ugotovitev se nanaša tudi na financiranje bivanja članov kraljeve družine. Razkrito je, da kralj plačuje najemnino za nepremičnine v kraljevih palačah za hčerki Andrewa, princesi Eugenie in Beatrice, ki nista zaposleni članici kraljeve družine. Obe imata stanovanji v središču Londona – ena v Kensingtonski palači, druga v palači St. James –, pri čemer najemnine niso plačane iz lastnih sredstev, temveč iz t. i. »zasebne denarnice« monarha. Hkrati se ti palačni objekti vzdržujejo z javnimi sredstvi, prek državne subvencije.

Natančni zneski niso razkriti

Po poročilu naj bi najemnine, ki jih plačujejo neaktivni člani kraljeve družine, znašale približno 60 odstotkov tržne vrednosti, vendar natančni zneski niso razkriti. Posebej izpostavljeno je tudi, da naj bi Crown Estate pred vselitvijo bodočega kraljevega para, waleškega princa in princese, v njihov dom v Windsorju vložil skoraj 400.000 funtov za popravila.

Kritike so se hitro pojavile v političnih krogih. Nekdanji minister za notranje zadeve Norman Baker je opozoril, da gre za »nezaslišano subvencioniranje luksuznih nastanitev« in da se javnost pri tem »zavaja«. Dodal je, da takšne ureditve niso več vzdržne in da se z njimi »izčrpava spoštovanje« do institucije.

Na drugi strani pa vir iz palače poudarja, da naj bi najemnine, ki jih plačujejo neaktivni člani kraljeve družine, v celoti pokrile javno financirane izdatke, povezane z njihovim bivanjem ter tako preprečile dodatne stroške za državno subvencijo, ki krije uradne naloge monarhije.

Poročilo, ki ne podaja ocen o stroškovni učinkovitosti ali sklepov, temveč zgolj opisuje obstoječe ureditve, bo služilo kot podlaga za nadaljnjo obravnavo v parlamentarnem odboru za javne finance. Kot je poudaril direktor NAO Lee Summerfield, je namen preiskave »predstaviti dejstva in razjasniti ureditve« med kronskimi institucijami in kraljevo družino.

Buckinghamska palača je poročilo označila kot skladno z zavezo k preglednosti, medtem ko je Crown Estate poudaril, da so bile najemne pogodbe sklenjene na podlagi neodvisnih strokovnih ocen in tržnih vrednotenj. Kljub razkritjem pa poročilo ne ugotavlja nepravilnosti v ravnanju Andrewa Mountbattna-Windsorja.