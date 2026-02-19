  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Skrivni ženski bralni klub, ki kljubuje nasilnemu režimu

    Vsak teden se srečajo za uro in pol na domu ene od članic. Lokacije spreminjajo, da bi se izognile nadzoru.
    Po podatkih Unicefa je v Afganistanu v štirih letih od prepovedi izobraževanja dva milijona žensk in deklet ostalo brez možnosti za izobrazbo. FOTO: Sajed Hasib/Reuters
    Galerija
    Po podatkih Unicefa je v Afganistanu v štirih letih od prepovedi izobraževanja dva milijona žensk in deklet ostalo brez možnosti za izobrazbo. FOTO: Sajed Hasib/Reuters
    R. I.
    19. 2. 2026 | 07:09
    19. 2. 2026 | 08:37
    A+A-

    V Afganistanu se je, odkar so oblast prevzeli talibani, za ženske začela nočna mora. Prepovedali so jim izobraževanje, iz hiše lahko gredo zgolj v spremstvu moškega sorodnika ali skrbnika, popolnoma pokrite, poleg tega so talibani v državi prepovedali ples in glasbo.

    Kljub vsemu se posameznice upirajo nasilni oblasti vsaka na svoj način. Nekatere na skrivaj vodijo kozmetične salone, druge – berejo. Prepovedane knjige.

    image_alt
    Samomor ni le osebna tragedija, je tihi protest proti neznosni teži zatiranja

    Guardian poroča o mladih ženskah, ki so ustanovile skrivni bralni klub, da si vsaj malo olajšajo kruti vsakdan v državi, v kateri je celo govoriti postalo smrtno nevarno. Pet prijateljic se skrivaj sestaja vsak četrtek in razpravlja o izbrani knjigi. Ne berejo za zabavo, so povedale za Guardian, pač pa zato, da bi razumele življenje in svet okrog sebe. 

    Večina žensk se srečuje osebno, ena pa živi v drugem okrožju, zato se jim pridruži po telefonski povezavi. Bila je še otrok, ko so talibani v državi ženskam in dekletom prepovedali izobraževanje, zato ni mogla končati šole. Ves njen svet se zdaj vrti okoli knjig. 

    Talibani so deklicam prepovedali šolanje. FOTO: Sanaula Seiam/AFP
    Talibani so deklicam prepovedali šolanje. FOTO: Sanaula Seiam/AFP

    Bralke so razpravljale že o knjigi Leto nemirov iranskega pisatelja Abasa Marufija, ki piše ravno o trpečih in zatiranih ženskah, zato so se članice bralnega kluba z zgodbo še kako poistovetile. Večinoma berejo klasična dela, od Živalske farme Georgea Orwella do novele Starec in morje Ernesta Hemingwaya ter Marufijeve Simfonije mrtvih.

    Knjige najdejo na spletu, občasno si jih izposodijo v knjižnici. Vsak teden se srečajo za uro in pol na domu ene od članic. Lokacije spreminjajo, da bi se izognile nadzoru. Njihove svoboščine so namreč močno omejene. 

    Po podatkih Unicefa je v Afganistanu v štirih letih od prepovedi izobraževanja dva milijona žensk in deklet ostalo brez možnosti, da bi pridobile izobrazbo. Ena od nekdanjih študentk prava, ki je prav tako morala opustiti študij, je po poročanju Guardiana povedala, da se bralke iz tihih žensk spreminjajo v ozaveščene ljudi. Branje je v krutem okolju postalo oblika upora proti sistemu oziroma talibanom. 

    Premium
    Sobotna priloga
    Afganistanska novinarka Rahel Saya

    Samomor ni le osebna tragedija, je tihi protest proti neznosni teži zatiranja

    Afganistan je pod talibanskim režimom postal eden od najbolj zatiralskih krajev za ženske, če ne celo najhujši, pravi mlada novinarka Rahel Saya.
    Anja Intihar 7. 12. 2024 | 05:03
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Kitajska pisateljica Qiushui Zhuang

    Obstaja rek, da Peking vodijo babice

    Srhljiva podoba deformiranih stopal je bila opomnik, kako so se na Kitajskem pravice žensk v preteklosti kršile na račun njihovega zdravja in dobrega počutja.
    Anja Intihar 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Radmila Petrović

    Verzi o okolju, ki ne odpušča ženskam, čeprav so vse naredile prav

    Želim zapolniti vse tišine, s katerimi sem živela, da bodo druga dekleta lahko živela drugače, pravi ena od najbolj prodornih srbskih pesnic Radmila Petrović.
    Anja Intihar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Nedelo
    Pravice žensk

    »Ženske za uteho« – najhujša in najbolj sramotna zgodba od vseh

    Z nekaterimi ženskami so vojaki ravnali kot z živalmi, jih mučili, zabadali in nenehno posiljevali. Številne niso preživele.
    Anja Intihar 22. 6. 2025 | 06:00
    Preberite več
    branje bralni klub pravice žensk Afganistan talibani knjiga bralna kultura

