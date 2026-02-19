Skrivni ženski bralni klub, ki kljubuje nasilnemu režimu

V Afganistanu se je, odkar so oblast prevzeli talibani, za ženske začela nočna mora. Prepovedali so jim izobraževanje, iz hiše lahko gredo zgolj v spremstvu moškega sorodnika ali skrbnika, popolnoma pokrite, poleg tega so talibani v državi prepovedali ples in glasbo.

Kljub vsemu se posameznice upirajo nasilni oblasti vsaka na svoj način. Nekatere na skrivaj vodijo kozmetične salone, druge – berejo. Prepovedane knjige.

Guardian poroča o mladih ženskah, ki so ustanovile skrivni bralni klub, da si vsaj malo olajšajo kruti vsakdan v državi, v kateri je celo govoriti postalo smrtno nevarno. Pet prijateljic se skrivaj sestaja vsak četrtek in razpravlja o izbrani knjigi. Ne berejo za zabavo, so povedale za Guardian, pač pa zato, da bi razumele življenje in svet okrog sebe.

Večina žensk se srečuje osebno, ena pa živi v drugem okrožju, zato se jim pridruži po telefonski povezavi. Bila je še otrok, ko so talibani v državi ženskam in dekletom prepovedali izobraževanje, zato ni mogla končati šole. Ves njen svet se zdaj vrti okoli knjig.

Talibani so deklicam prepovedali šolanje. FOTO: Sanaula Seiam/AFP

Bralke so razpravljale že o knjigi Leto nemirov iranskega pisatelja Abasa Marufija, ki piše ravno o trpečih in zatiranih ženskah, zato so se članice bralnega kluba z zgodbo še kako poistovetile. Večinoma berejo klasična dela, od Živalske farme Georgea Orwella do novele Starec in morje Ernesta Hemingwaya ter Marufijeve Simfonije mrtvih.

Knjige najdejo na spletu, občasno si jih izposodijo v knjižnici. Vsak teden se srečajo za uro in pol na domu ene od članic. Lokacije spreminjajo, da bi se izognile nadzoru. Njihove svoboščine so namreč močno omejene.

Po podatkih Unicefa je v Afganistanu v štirih letih od prepovedi izobraževanja dva milijona žensk in deklet ostalo brez možnosti, da bi pridobile izobrazbo. Ena od nekdanjih študentk prava, ki je prav tako morala opustiti študij, je po poročanju Guardiana povedala, da se bralke iz tihih žensk spreminjajo v ozaveščene ljudi. Branje je v krutem okolju postalo oblika upora proti sistemu oziroma talibanom.