Skrivnostne smrti in izginotja ameriških znanstvenikov

Novinarji več medijev v ZDA so v četrtek v Beli hiši opozorili na niz skrivnostnih smrti in izginotij ameriških znanstvenikov, povezanih z naprednimi raziskavami. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v odgovor na njihovo poizvedovanje dejala, da bo vlada predsednika Donalda Trumpa najverjetneje sprožila preiskavo.

Oblasti doslej niso ugotovile nobene konkretne povezave med primeri, vendar so tudi nekateri člani kongresa pozvali k podrobnejši preiskavi, poročajo ameriški mediji.

»Od sredine leta 2024 je izginilo ali umrlo deset ameriških znanstvenikov, ki so imeli dostop do zaupnih jedrskih ali vesoljskih podatkov. Ali kdo preiskuje, ali so te stvari povezane?« je na sredini novinarski konferenci Leavittovo vprašal eden od novinarjev. Tiskovna predstavnica je priznala, da o tem ne ve nič, a da se bo pozanimala.

Med pogrešanimi osebami je upokojeni general vojaškega letalstva William Neil McCasland, ki so ga nazadnje videli 27. februarja v Novi Mehiki. Preiskovalci so povedali, da je McCasland doma pustil telefon in očala, kasneje je policija dva kilometra od njegovega doma našla njegovo majico.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v odgovor na poizvedovanje novinarjev dejala, da bo vlada predsednika Donalda Trumpa najverjetneje sprožila preiskavo. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Junija je v Kaliforniji izginila letalska inženirka Monica Reza, ki je sodelovala pri vladnem projektu razvoja materialov za rakete, ki ga je vodil McCasland.

Pred tem je julija 2023 umrl raziskovalec laboratorija za reaktivni pogon pri ameriški vesoljski agenciji Nasa Michael David Hicks, pri čemer ni bila opravljena obdukcija niti ugotovljen vzrok smrti. Z omenjenim laboratorijem je bil povezan tudi Frank Maiwald, ki je umrl julija 2024, pri katerem prav tako ni bil ugotovljen vzrok smrti.

Astrofizika iz istega laboratorija Carla Grillmaira, ki je menda odkril planet z vodo, so ustrelili in ubili med domnevnim poskusom vloma na podeželju Kalifornije. Vladni pogodbenik z najvišjo varnostno stopnjo v objektih za jedrsko orožje Steven Garcia je izginil lani avgusta.

Lani sta v Novi Mehiki brez sledu izginila Anthony Chavez in Melissa Casias, ki sta delala v Nacionalnem jedrskem laboratoriju Los Alamos. Profesorja z univerze MIT Nuna Loureiro, ki se je ukvarjal z jedrsko fuzijo, pa so našli ustreljenega na njegovem domu v Bostonu.

Podobnih primerov, ki sprožajo razne teorije zarote o vesoljskih ugrabitvah ali delovanju tujih obveščevalni agencij, je sicer še več.