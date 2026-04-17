  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Skrivnostne smrti in izginotja ameriških znanstvenikov

    Od sredine leta 2024 je izginilo ali umrlo deset ameriških znanstvenikov, ki so imeli dostop do zaupnih jedrskih ali vesoljskih podatkov.
    Številni ameriški raziskovalci raket in vesolja so v nekaj letih umrli nenavadnih smrti ali izginili. FOTO: Steve Nesius/Reuters
    Galerija
    STA
    17. 4. 2026 | 14:31
    17. 4. 2026 | 14:39
    2:58
    A+A-

    Novinarji več medijev v ZDA so v četrtek v Beli hiši opozorili na niz skrivnostnih smrti in izginotij ameriških znanstvenikov, povezanih z naprednimi raziskavami. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v odgovor na njihovo poizvedovanje dejala, da bo vlada predsednika Donalda Trumpa najverjetneje sprožila preiskavo.

    Oblasti doslej niso ugotovile nobene konkretne povezave med primeri, vendar so tudi nekateri člani kongresa pozvali k podrobnejši preiskavi, poročajo ameriški mediji.

    image_alt
    Ubili pomembnega jedrskega fizika, Iran za umor krivi Izrael

    »Od sredine leta 2024 je izginilo ali umrlo deset ameriških znanstvenikov, ki so imeli dostop do zaupnih jedrskih ali vesoljskih podatkov. Ali kdo preiskuje, ali so te stvari povezane?« je na sredini novinarski konferenci Leavittovo vprašal eden od novinarjev. Tiskovna predstavnica je priznala, da o tem ne ve nič, a da se bo pozanimala.

    Med pogrešanimi osebami je upokojeni general vojaškega letalstva William Neil McCasland, ki so ga nazadnje videli 27. februarja v Novi Mehiki. Preiskovalci so povedali, da je McCasland doma pustil telefon in očala, kasneje je policija dva kilometra od njegovega doma našla njegovo majico.

    Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v odgovor na poizvedovanje novinarjev dejala, da bo vlada predsednika Donalda Trumpa najverjetneje sprožila preiskavo. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
    Junija je v Kaliforniji izginila letalska inženirka Monica Reza, ki je sodelovala pri vladnem projektu razvoja materialov za rakete, ki ga je vodil McCasland.

    Pred tem je julija 2023 umrl raziskovalec laboratorija za reaktivni pogon pri ameriški vesoljski agenciji Nasa Michael David Hicks, pri čemer ni bila opravljena obdukcija niti ugotovljen vzrok smrti. Z omenjenim laboratorijem je bil povezan tudi Frank Maiwald, ki je umrl julija 2024, pri katerem prav tako ni bil ugotovljen vzrok smrti.

    Astrofizika iz istega laboratorija Carla Grillmaira, ki je menda odkril planet z vodo, so ustrelili in ubili med domnevnim poskusom vloma na podeželju Kalifornije. Vladni pogodbenik z najvišjo varnostno stopnjo v objektih za jedrsko orožje Steven Garcia je izginil lani avgusta.

    Lani sta v Novi Mehiki brez sledu izginila Anthony Chavez in Melissa Casias, ki sta delala v Nacionalnem jedrskem laboratoriju Los Alamos. Profesorja z univerze MIT Nuna Loureiro, ki se je ukvarjal z jedrsko fuzijo, pa so našli ustreljenega na njegovem domu v Bostonu.

    Podobnih primerov, ki sprožajo razne teorije zarote o vesoljskih ugrabitvah ali delovanju tujih obveščevalni agencij, je sicer še več.

    Več iz teme

    ZDAsmrti znanstvenikovraziskave vesolja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo