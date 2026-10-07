Skrivnostni glasovi za skrajno desnico prinesli vladno krizo

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    Galerija
    Vse bolj verjetno je, da bo vlada kanclerja Friedricha Merza predčasno končala delo. To bi lahko povzročilo postavljanje deželne vlade v Saški - Anhlatu. Kot kaže, se vsaj nekateri poslanci CDU dogovarjajo z AfD o sodelovanju. V SPD od CDU zahtevajo pojasnila, ta pa zavrača očitke kot natolcevanja. FOTO: Axel Schmidt/REUTERS
    Barbara Zimic
    7. 10. 2026 | 15:30
    5:01
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    Štirje nepojasnjeni glasovi v deželnem parlamentu Saške - Anhalta so ta teden povzročili pretres, ki odpira vprašanje politične prihodnosti kanclerja Friedricha Merza. Gre za prvo izvolitev predsednika deželnega parlamenta iz vrst AfD, stranke, ki jo tamkajšnja služba za zaščito ustave vodi kot dokazano skrajno desno, in ki je ob tem javno namignila na dogovor s poslanci CDU o medsebojni podpori. Glasovanje v Magdeburgu je omajalo t. i. požarni zid proti skrajni desnici, SPD pa je pod pritiskom, saj ji grozi, da bo z vztrajanjem v koaliciji s CDU sodelovala pri vzponu AfD. Kako dolgo lahko socialni demokrati še ostanejo v vladi z partnerjem, ki ga hkrati obtožujejo tlakovanja poti AfD do oblasti?

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